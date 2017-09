Šukalo tvrdi da mu je Lukač rekao da je "Narodna skupština stvarana krvlju, da će biti branjena krvlju i da će u skupštini teći krv ako budu radili ono što su im naredili".

Adam Šukalo, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, danas je došao u Policijsku upravu Banjaluka kako bi podnio prijavu za ugrožavanje sigurnosti protiv Dragana Lukača, ministra unutrašnjih poslova RS.



"Nakon prijetnji lične i kolektivne prirode koje je juče uputio Dragan Lukač prema meni i kompletnoj opoziciji došlo je vrijeme da to pitanje raščistimo u institucijama RS", rekao je Šukalo u obraćanju novinarima prije podnošenja prijave.



Istakao je i da je Lukač najavio njegovo procesuiranje, te je izarazio zadovoljstvo što će u institucijama RS imati mogućnost da rasprave o svemu što je bilo juče i što se nastavlja danas.



"Ministar Lukač je juče ugrozio moju sigurnost na bazi člana 150 izrekavši teške prijetnje prema meni i svim predstavnicima opozicije. S obzirom na to da se obraćao meni lično i rekao da će 'teći krv u RS' sa ovom prijavom ne želim samo da skrenem pažnju javnosti već da upozorim institucije RS da sprovedu predistražne radnje o onome što se desilo juče", kazao je Šukalo.



To se, prema njegovim riječima, desilo u hodniku zgrade Narodne skupštine RS za vrijeme sjednice parlamenta koja je juče održana u maloj sali u ovoj zgradi bez poslanika opozicije, nakon što su oni fizički blokirali rad u velikoj sali.



Kaže da je desetine osoba svjedočilo ovom događaju i da će u postupuku tražiti video materijale koje su zabilježile sigurnosne kamere u Narodnoj skupštini RS. Kazao je da je sljedeći korak u tužilaštvu nadležnom za krivična djela za koja su juče optuženi članovi opozicije i da će insistirati da se provjeri da li postoje ikakve informacije o tome da je "opozicija sa stranim ambasadama spremala rušenje institucija RS".



Odgovarajući na pitanja novinara, istakao je da je nakon prijetnji Lukača uslijedio verbalni okršaj u kojem je i on Lukaču izrevoltiran svašta rekao.





