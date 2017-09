Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je danas da poslanici imaju pravo da traže promjenu rukovodstva parlamenta, ali da zahtjev da on ode sa ove funkcije moraju podnijeti na zakonit način u Narodnu skupštinu i ona će se o tome izjasniti.

Nedeljko Čubrilović

Čubrilović je na konferenciji za novinare u Banjaluci izjavio da je jučerašnje udaljavanje opozicije sa sjednice Narodne skupštine urađeno u skladu sa Poslovnikom parlamanta.



Predsjednik Narodne skupštine je ocijenio da je jučerašnja sjednica održana u vanrednim okolnostima, navodeći da vjeruje da će naredna biti održana u normalnim uslovima.



On je dodao da će se na sljedećoj sjednici naći konsolidovani izvještaj o budžetu i revizorski izvještaj koji će podnijeti glavni revizor Duško Šnjegota, čija je ostavka prihvaćena, ali on ostaje glavni revizor do izbora novog, što može potrajati i do godinu dana.



"To je i nuđeno kada je opozicija postavila uslove, ali su tražili da to bude isključivo na juče okončanoj sjednici i to je bio kamen spoticanja. Ostali zahtjevi opozicije su prihvaćeni, da se odgovori na neodgovorena pitanja, te da se uputi urgencija `Službenom glasniku` da objavi neobjavljena akta koja je Narodna skupština donijela, u šta spada i referendum", podsjetio je Čubrilović.



Prema njegovim riječima, jučerašnja sjednica je održana na zakonit način, u prisustvu 52 narodna poslanika.



On je dodao da je jučerašnja situacija mogla biti prevaziđena da je bilo više razumijevanja, te da vjeruje da na sljedećoj sjednici neće biti problema.



Čubrilović je, osvrćući se na prilog jedne televizije u kojem poslanik NDP-a Dragan Čavić pokazuje pomoćne prostorije Skupštine, ocijenio da je riječ o pokušaju ismijavanja Narodne skupštine, iako je tom prilikom ismijan onaj ko je prikazivao stanje.



On je naveo da objekat Narodne skupštine nije rađen namjenski, kao i da svaki objekat ima određene pomoćne prostorije.



"Novinari su ovom prilikom uvedeni u stepenište za nužni prolaz gdje se nalaze skupštinski materijali. Ne bih rekao da je to nešto bombastično kao što je najavljeno u prilogu", dodao je Čubrilović.





(SRNA)