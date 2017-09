U Briselu su prije govorili da proširenja Evropske unije neće biti i ne zna se kada bi se to moglo promijeniti. Međutim, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker najavio je jučer na sjednici u Briselu nove ulaske u EU do 2025. godine. Junker je u svom govoru objavio da će proširenja biti tokom sljedećeg mandata Evropske komisije.

Arhiv / 24sata.info

- Ne može, dakle, biti bolje. Balkan je konačno dobio dobre vijesti - kazao je u intervjuu za „Dnevni avaz" liberalni poslanik Evropskog parlamenta iz Švedske Jasenko Selimović.



Ovaj političar porijeklom iz BiH s optimizmom je dočekao dugo pripremani i najavljivani veliki govor predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Juncker.



- Dakle, od 2019. godine vrata EU otvaraju se za balkanske države. Junker nije, u svom govoru, naveo ko bi prvi mogao ući. To je sada do nas. Činjenica je da neke zemlje jesu otvorile više poglavlja nego BiH. I tu trebamo druge stići. Mi još nemamo status kandidata i nadam se da će odgovori na taj upitnik biti što brže gotovi - rekao je Selimović.



Ako je neko rekao da će se desiti proširenje, naglasio je, onda će to i biti.



- Jedina oficijelna pozicija do sada je bila da proširenja nema. Sada je to promijenjeno - istaknuo je Selimović.



Tu promjenu objašnjava time da EU želi pomoću Balkana ostvariti stabilnost koja joj je neophodna.



- Balkan mora pokazati da je sposoban da je zajedno s Unijom u ostvarenju njene politike, da pomažu i budu dobri saradnici. Time će sebi osigurati ulazak u EU. Također, Uniji treba da pokaže da, nakon Brexita, postoje zemlje koje hoće u EU - rekao je Selimović za "Avaz".



(FENA)