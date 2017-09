Predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto izjavila je da usvajanje Deklaracije o Pelješkom mostu u ovom domu nije zakonski utemeljeno, te da se na taj način šalje poruka da svako, ukoliko želi, može da privatizuje institucije.

"Samo se priča o zakonu i Ustavu, ali se to ne poštuje", rekla je Krišto novinarima povodom današnjeg usvajanja deklaracije o pozivu Hrvatskoj da obustavi gradnju Pelješkog mosta.



Ona je navela da se na sjednici, na zahtjev pojedinih poslanika, glasalo tri puta kako bi Deklaracija bila usvojena.



Krišto je istakla da Deklaracija, da bi imala pravnu snagu, mora da bude usvojena u istom tekstu i u Domu naroda Parlamentarne skupštine.



"Ništa ne znači što je Deklaracija usvojena u Predstavničkom domu jer kada je u pitanju zakonodavno tijelo, ono se sastoji od dva doma, i da bi nešto imalo pravnu snagu, ono mora biti usvojeno u oba doma Parlamentarne skupštine i istom tekstu", pojasnila je Krišto.



Ona kaže da je Deklaracija suprotna Poslovniku, odnosno jednom aktu na osnovu kojeg radi Predstavnički dom. Prema Poslovniku, Dom može donositi deklaracije u kojima iznosi svoje načelno mišljenje o određenom pitanju, a nikako da zadužuje institucije, bilo svoje, a posebno ne institucije Hrvatske.



"Problem je u tome što se misli da se to može riješiti na način kako to misle pojedinci ili pojedine političke stranke. Lično, mislim da je to na štetu ugleda BiH, kao i njenom odnosu prema EU i prema prvim susjedima. Mislim da nas ovo neće ničemu dovesti", naglasila je Krišto.



U Deklaraciji se, između ostalog, pozivaju nadležni organi Hrvatske, odnosno EU, da bez odgađanja obustave sve radnje čiji cilj može da bude umanjenje ili potpuno ukidanje suverenih prava BiH i da se hitno uključe u razgovor sa BiH radi postizanja bilateralnih rješenja u pogledu razgraničenja na moru.



Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas u Sarajevu Deklaraciju kojom se od Hrvatske traži da obustavi gradnju Pelješkog mosta, a koju su potpisala 24 poslanika SDA, SDP, Nezavisnog bloka, SBB, Demokratske fronte i BPS.



Za usvajanje Deklaracije glasali su i poslanici SDS-a.

(SRNA)