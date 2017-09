Socijaldemokratska partija (SDP) BiH i Demokratska fronta (DF) nemaju namjeru nakon općih izbora 2018. godine koalirati sa SDA, HDZ-om, ali ni SNSD-om.

Opozicione političke stranke u BiH nakon izbora 2018. godine neće koalirati sa nacionalnim strankama. Iz Demokratske fronte potvrđeno nam je da političko partnerstvo sa SDA, HDZ-om i SNSD-om ne dolazi u obzir.



Izvjesno je da ni SBB koji je dio vlasti, a na čijem čelu se nalazi Fahrudin Radončić, nakon parlamentarnih izbora neće koalirati sa SDA. Javnosti još uvijek nije poznato da li Radončić ima u planu praviti vlast sa HDZ-om i SNSD-om.



O potencijalnim koalicionim partnerima očitovao se iz SDP BiH iz kojeg nam je rečeno kako oni žele graditi snažan građanski blok kako bi srušili etnički koncept vlasti na izborima 2018.godine, jer to je jedino rješenje za napredak ove zemlje i njenih građana.



"Također, što se tiče SDP-a, uslov za formiranje vlasti 2018. će biti usvajanje nekoliko strateški bitnih zakona, bez čega mi nemamo namjeru praviti bilo kakvu koalicionu Vladu. Svakako da to podrazumijeva da ne planiramo koalirati sa onim strankama koje nisu spremne podržati prvo da se vlast ne pravi na nekakvoj formuli predstavljanja naroda, jer to ne samo da je suprotno vrijednostima koje zagovaramo već nije ni u skladu sa Ustavima i zakonima ove države, te sa onima koji ne žele podržati ključne zakone koji bi iz temelja izmjenili naše društvo i bile osnov politike koju bi provodila Vlada koju bi podržao i formirao SDP", kazali su iz SDP-a.



Dodaju da im je zbog toga potrebna snažna podrška građana na svim nivoima, naročito kantonalnim, kako bi spriječili blokade u Domovima naroda koje su se dešavale 2010.godine.



"Mi želimo tražiti podršku građana za konkretne reforme i projekte koje ćemo ponuditi, a ne na svađama sa bilo kim. Cilj nam je, dakle, napraviti vlast bez nacionalističkih stranaka", zaključuju iz SDP-a.



Ovako jasni stavovi političkih stranaka o potencijalnim koalicionim partnerima nakon izbora 2018. godine dodatno čine neizvjesnim strukturu budućeg saziva Vijeća ministara BiH i Vlade FBiH.





