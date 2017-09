U maloj sali Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je 21. redovna sjednica. Poslanicima opozicije, koji su namjeravali da prisustvuju sjednici, skupštinsko obezbjeđenje i policija nisu dozvoli da uđu u skupštinsku salu.

Foto: 24sata.info

Poslanik NDP-a Dragan Čavić rekao je novinarima da se "na ovaj način krši Ustav i zakoni RS".



On je ocijenio "skandaloznim što u salu ne može ući ni potpredsjednik parlamenta Sonja Karadžić-Jovičević".



Lideri opozicije u RS-u, Vukota Govedarica, Branislav Borenović i Dragan Čavić tvrde da je u Narodnoj skupštini prestala demokratija te traže smjenu predsjednika i generalnog sekretara entitetskog parlamenta, Nedeljka Čubrilovića i Marka Aćića, jer su naredili policiji da im ne dozvoli da prisustvuju nastavku zasjedanja.



- Nastavljeno je kršenje Poslovnika Narodne skupštine i zakona - rekao je Govedarica, nakon što je sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena u maloj sali zgrade parlamenta, ali poslanicima opozicije policija i skupštinsko osiguranje nisu dozvolili da prisustvuju zasjedanju.



Govedarica tvrdi da predsjednik Narodne skupštine RS-a Nedeljko Čubrilović nije mogao svim opoziconarima, kolektivno, izreći mjeru zabrane, već samo pojedinačno, što nije urađeno, ali im je zabranjeno prisustvo sjednicama parlamenta.



- Ovo je bezakonje. Ne možemo više ovako da radimo i to mora da zna 'Veliki Baja' (Milorad Dodik). Nažalost, zloupotrijebili su i MUPRS-a i svi su 'videoigrica' u rukama Dodika.. - ustvrdio je Govedarica.



I poslanik NDP-a Dragan Čavić tvrdi da je sve ovo urađeno da bi vlast izbjegla raspravu o revizorskom izvještaju o stanju budžeta u prošloj godini.



Tvrdi da je nakon današnje zabrane opoziciji da prisustvuju sjednici parlamenta prkršen zakon.



-Ovo je potpuna anarhija i totalni mrak. Zasjedanje u maloj sali je protivzakonito, a vlast zloupotrebljava sve pravne norme – rekao je Borenović.



Razlog da se opoziciji ne dozvoli prisustvo zasjedanju je, kako je obrazložio generalni sektretar Marko Aćić, to što je opoziciji izvršena mjera udaljavanja sa sjednice, jer su blokirali rad parlamenta RS-a u velikoj sali.



Nastavku zasjedanja prisustvuju samo poslanici vladajuće većine te članovi Vlade, a usvojen je dnevni red sjednice i počela rasprava.







(24sata.info)