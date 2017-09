Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić demantovano je danas navode visokih zvaničnika Hrvatske ali i drugih zemalja o tome da u našoj državi postoje osobe koje imaju veze sa terorizmom.

Foto: Klix

To su paušalne i neargumentovane izjave naših susjeda, poručio je Zvizdić na konferenciji za novinare u Sarajevu i pozvao ih da se od takvih izjava uzdrže.



U BiH se ne vijore zastave ISIL-a. Nema podataka ni da u BiH ima 5.000 ili 10.000 radikaliziranih osoba. Demantujemo takve izjave, a ako susjedi imaju podatke neka nam ih pošalju, izjavio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić i dodao da BIH ne želi da ulazimo u dnevnopolitičke svrhe susjeda, već daje institucionalni odgovor i da je to je kontinuirana aktivnost Vijeća ministara BiH.



„Sigurnosne službe susjeda nikada nisu poslale takve podatke. Zbog toga takve izjave smatramo paušalnim i da imaju političku pozadinu“, rekao je Zvizdić.



Zvizdić je upozorio kako se sve zemlje regiona, pa tako i BiH i Hrvatska i Srbija, jednako ugrožene prijetnjama terorizma, pišu Vijesti.ba.



"Naše sigurnosne agencije rade dobar posao, nemamo odlaske na strana ratišta. Postoje pojedinačni slučajevi koji stalno izmišljaju neke kampove za teroriste. Ja tražim da se ti navodi istraže, te da se, ukoliko ih demantujemo, takve osobe adekvatno kazne. Saradnja naših sigurnosnih agencija sa partnerima u susjedstvu, EU, SAD, Interpolom, Europolom je na zavidnoj razini i raspolažemo s relevatnim podacima koji pobijaju tvrdnje koje smo mogli čuti od zvaničnika zemalja regiona, ali i zemalja EU. ", naveo je Zvizdić.



On je dodao da opasnost od terorizma u BiH nije ništa veća nego bilo gdje drugo u regionu, Evropi i svijetu.



Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić podsjetio je da svakodnevno komunicira sa sigurnosnim službama i agencijama, te da se ulažu zajednički napori u borbi protiv terorizma i radikalizma.



"Tražio sam podatke od ministara iz susjednih zemalja, jer mi naše podatke dajemo transparentno. Mi kažemo da postoje određeni problemi sa radikalizmom, ali ne sa terorizmom. Ne bježimo od toga da imamo određene probleme sa radikalizmom, ali radimo na rješavanju", poručio je Mektić.



On je ocijenio da nije dobro da bilo ko zbog predizborne kampanje i u političke svrhe spinuje informacije o terorizmu u BiH, te da terorističke prijetnje uglavnom dolaze izvan naše države.



U zgradi državnih institucija danas je održan sastanak kojem su osim Zvizdić i Mektića prisustovali i čelni ljudi SIPA-e i OSA-e. Iako su bili pozvani predstavnici Tužilaštva BIH nisu prisustvovali današnjem sastanku.

(24sata.info)