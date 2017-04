Unija studenata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru 11. Aprila 2017. godine dobila je novo rukovodstvo. Forum mladih SDP BiH HNK osjeća potrebu i smatra shodnim, da informiše i objasni javnosti o kakvim nečasnim poslovima se radi.

Naime, ovaj izbor, kao i nekoliko prethodnih, održan je u potpunoj tajnosti. Studenti nisu ni na koji način bili obaviješteni o održavanju izbora, osim manje grupe studenata skoncentrisanih oko Stranke demokratske akcije (SDA). Na taj način studentima koji nisu bliski ovoj stranci je uskraćeno osnovno pravo, a to je da biraju ili budu birani. Da stvar bude još gora, osim što pomenuti interesno-politički krugovi kriju izborni proces i tako onemogućuju većinu studenata da biraju svoje predstavnike, gotovo je nemoguće doći i do statuta same Unije studenata koji bi morao biti dostupan svim studentima na Univerzitetu. Sve ovo jasno ukazuje na to, da određene političke grupe već godinama ovo planski rade, kako bi zadržale vlast nad Unijom studenata, što je također protustatutarno.



Podsjećamo, Statut Univerziteta „Džemal Bijedić“ jasno propisuje da je Unija studenata nestranačko tijelo, koje zastupa interese studenata. Međutim, očigledno je da je nestranačko samo na papiru, a u praksi pripada SDA-u. U prilog ovoj tezi, govore i podaci da su svi dosadašnji predsjednici Unije studenata baš iz ove stranke, čije članske iskaznice se formalnosti radi „sakriju“ za vrijeme trajanja mandata, a nakon završetka mandata u pravilu budu nagrađeni visokom funkcijom u stranci i određenim poslom.



Da studenti ipak imaju bar neki doticaj sa Unijom studenata, govori informacija da prilikom upisa godine na nekom od fakulteta na Univerzitetu, moraju uplatiti i određena sredstva kojima se ista finansira. Nakon uplaćenih sredstava na početku godine, svaki kontakt sa Unijom studenata završava za tu godinu, a obnavlja se prilikom upisa na sljedeću godinu studija ponovo na isti način.



Bilo bi zanimljivo vidjeti i to kako se troše navedena studentska sredstva koja nisu zanemariva, pošto u skladu sa već ranije objašnjenim načinom rada Unija krije i svoje rashode pod velom tajni. Poznato je samo da se značajan dio novca utroši za plaćanje predsjednika Unije studenata na mjesečnom nivou.



Iz svega navedenog, postaje jasno da Unija studenata nema nikakve veze sa studentima i da služi isključivo za „profiliranje“ mladih kadrova SDA. Stoga, pozivamo rukovodstvo Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, da u najkraćem mogućem roku ispita regularnost izbora rukovodstva Unije studenata i da raspusti nelegalno izabrano rukovodstvo koje nisu birali studenti, i obezbjedi fer izbore u kojima će učestvovati svi studenti, a ne samo oni koncentrisani oko SDA, navodi se u saopćenju Foruma mladih SDP HNK.







(24sata.info)