Član Predsjedništva BiH i predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je danas novinarima u Sarajevu kako misli da se može očekivati usvajanje izmjena zakona o akcizama u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Foto: 24sata.info

- Mada se kod nas to nikada ne zna, ali mislim da možemo očekivati - odgovorio je Izetbegović.



Dodao je da treba donijeti niz mjera koje će ublažiti posljedice uvođenja akciza.



- U tom smislu smo mi postigli dogovor s poslanicima, sa takozvanom „četvorkom „ u klubu poslanika SDA - naveo je on.



Upitan da li je tačna informacija koja se pojavila da HDZ ucijenjuje SDA u parlamentu da će glasati za akciza ako SDA glasa za izborni zakon koji će oni predložiti, Izetbegović je kazao da, koliko on zna, nema takvih ucjena i da „SDA neće pristati ni na kakve ucjene“.



Govoreći o eventualnim izmjenama Izbornog zakona BiH, Izetbegović je kazao da je „HDZ tu krenuo jednostrano“.



Po njegovim riječima, u ovoj zemlji se ne može ništa jednostrano uraditi, u njoj ima uvijek četiri ili pet koalicionih partnera.



- Treba se dogovoriti o jednom širem paketu, a ne samo o jednom segmentu za koji ste vi zainteresirani i pri tome modificirati neke ranije dogovore. Kada je u pitanju, recimo, rješavanje izbora člana Predsjednoštva, mi smo tu govorili o Federaciji kao o jednoj jedinici. HDZ je, mislim, to razdvojio na dvije jedinice, ali vidjet ćemo. Također, mi smo isključivo zainteresirani za rješavanje tog pitanja u sklopu rješavanja pitanja „Sejdić-Finci“. Mislim da je HDZ krenuo bez „Sejdić-Finci“, mada smo to unijeli u agendu, unijeli u plan rada Predsjedništva - kazao je Izetbegović.



Prema tome, dodao je on, „ide se tu jednostrano, ide se sa reduciranim, sa modifikovanim rješenjima i ne bih rekao da će to, ne samo ovaj put moći proći, nego općenito da će to moći proći“.



Izetbegović navodi da prisustvo međunarodne zajednice u BiH nije ni približno više onako kako je bilo i „mi treba da shvatimo da je sve na nama“.



- BiH je jako komplicirana struktura, načinjena je tako u Dejtonu, uvijek se četiri ili pet partnera mora dogovoriti - potcrato je Izetbegović.



Mislim, istaknuo je on, „da smo svi mi u ovoj zemlji konačno sazreli i shvatili da ne možemo ništa nametati jedni drugima i da je potrebno naći presjek nekih rješenja za koja smo svi zainteresirani“.

(FENA)