Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara smatra da je inicijativa za ukidanje županija u Federaciji BiH neozbiljna.

-Za promjene Ustava Federacije ili BiH mislim da sad nema dovoljno potpore ni na državnoj ni na federalnoj razini. Ono što je jasno je da su i Washingtonski i Daytonski sporazum pokazali da ih je vrijeme potrošilo i da moramo tražiti bolje načine organiziranja. To zasigurno ne može biti ukidanje jedne razine vlasti. To bi bilo kao da ukinemo općine – izjavio je Čavara za Fenu.



Inicijator ukidanja županija je tuzlanski gradonačelnik Jasmin Imamović, a to što ovakve ideje dolaze od bošnjačkih političara može se, kaže Čavara, tumačiti na način da Bošnjaci nakon što su postigli apsolutnu dominaciju u Federaciji žele ukidati razinu na kojoj Hrvati mogu nešto odlučivati „barem u nekoliko županija“.



-To se tumači jako negativno i mislim da nam u ovo vrijeme zabavljanje javnosti takvim idejama nije potrebno. Trebamo se okrenuti provedbi odluka Ustavnog suda BiH kako riješiti pitanje Izbornog zakona i omogućiti da svaki narod bira svoje predstavnike. Time ćemo puno bolje stabilizirati međunacionalne i međustranačke odnose i stvoriti preduvjete za provedbu svih reformi u FBiH, a time doprinijeti i poboljšanju ukupnog stanja u BiH – ističe Čavara.

