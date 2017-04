Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izrazila je očekivanje da će zakon o akcizama biti usvojen u parlamentu BiH i istakla da novac od akciza ne može služiti za "krpljenje" budžeta, jer su to namjenska sredstva.

"Gluposti su da te pare služe za krpljenje budžeta, jer one ne idu u budžet. To su namjenska sredstva koja se uplaćuju direktno na račune institucija kojima su namijenjena", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci.



Ona je konstatovala da akcize jesu dodatni nameti i da niko ne želi da umanji tu činjenicu.



"Pokušavamo istaći da se korištenjem tih sredstava otvaraju nove, velike mogućnosti, kao što je izgradnja auto-puteva i svih drugih puteva i spajanja različitih komunikacijskih tačaka na puno bolji način, nego što je to do sada bilo", rekla je Cvijanović.



Osim toga, dodala je ona, to istovremeno znači dodatno izdvajanje za agrarni budžet u iznosu od 10 miliona KM za Republiku Srpsku, te da je pronađen i modalitet kako da se povećaju sredstva koja bi išla u Fond zdravstvenog osiguranja za 10 miliona.



Cvijanović je pozvala federalneiz FBiH da urade svoj dio posla, kada je riječ o zakonu o akcizama.



"Smetaju mi određene izjave federalnih funkcionera, kada govore da je važno održati aranžman sa MMF-om, a nisu uradili svoj dio posla. Nije normalno da se usvoje određeni dokumenti, kao što je pismo namjere i prethodna reformska agenda, te da se promoviše put prema EU, a da ne uradite ono na šta ste se obavezali", rekla je Cvijanović.



Ona je navela da će krajem sljedeće sedmice premijer FBiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH i ona imati priliku da ponovo razgovaraju sa delegacijom MMF-a, što će biti otprilike kada i usvajanje zakona o akcizama.



Kada je riječ o klirinškom dugu, Cvijanović je izrazila očekivanje da sporazum prođe potrebnu proceduru mnogo prije nego što je to rokovima predviđeno, te ponovila da taj novac nije kredit.



