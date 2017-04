Bošnjaci Srebrenice ogorčeni su zbog izjava načelnika Mladena Grujičića, za kojeg ističu kako ne misli svojom glavom, te podsjećaju na izjave iz SNSD-a tokom kampanje.

“Negiranjem genocida u Srebrenici Mladen Grujičić, načelnik ovog podrinjskog gradića, samo provodi politiku Milorada Dodika koja ima za cilj priču o Srebrenici i genocidu relativizirati i umanjiti”, poručio je bivši načelnik Srebrenice i prvi čovjek Organizacionog odbora za obilježavanje 22. godišnjice genocida u Srebrenici Ćamil Duraković, nakon što je nastupom na televiziji aktuelni načelnik Srebrenice po ko zna koji put uvrijedio sve žrtve genocida.



Šute i partneri



- Svake godine se pred godišnjicu iz Banje Luke plasira neka priča ili pripremi neka akcija, neka hapšenja, kako bi se zasjenila julska dešavanja. Oni pred godišnjicu genocida jednostavno moraju dodatno poniziti žrtve i preživjele i relativizirati priču oko Srebrenice. Sad se upravo dešava ono što je Dodik najavljivao u predizbornoj kampanji, kada je govorio kako načelnik Srebrenice mora biti Srbin, da bi se priča o tom gradu relativizirala, kazao je Duraković.



Grujičić je prije dvije noći gostujući na N1, na pitanje da li negirate genocid, odgovorio kako “ne može negirati nešto što se nije desilo”. Kazao je i to kako ne vjeruje da je broj ubijenih 8.372, te da je on puno manji, na osnovu njegovih ličnih istraživanja.



Srebreničke majke nisu iznenađene ovakvim izjavama. Iako su, kako nam je kazala Kada Hotić, potpredsjednica Udruženja majki enklava Srebrenice i Žepe, mnogi očekivali da će Grujičić biti umjereniji, on je sada pokazao svoje pravo lice.



- Nismo mi ništa drugo ni očekivali. On je pred izbore hodao okolo sa kokardom. Naravno da takav čovjek negira genocid. Na sramotu je samo svim onim koji mu ovo dozvoljavaju, koji ga podstiču na ovo. Nek’ ga barem opomenu, neka ne vrijeđa. On je otvoreni neprijatelj svih Bošnjaka u Srebrenici, istakla je Hotić.



Sadik Ahmetović, potpredsjednik Organizacionog odbora, napominje kako je poseban problem činjenica da Bošnjaci u srebreničkoj vlasti šute na negiranje genocida i njihovog partnera u vlasti.



- Šutnja Bošnjaka koji sa njim čine vlast u Srebrenici je još veći problem, jer pokazuje da zbog vlasti treba zaboraviti i dozvoliti da se zločin genocida negira, naglasio je Ahmetović, dodavši kako je nakon pomenutih izjava jasno da iza svega što Grujičić kaže stoje Banja Luka i Beograd.



Presude su tu



- Mladi gradonačelnik je ponovio da se zločin genocida nije ni desio i potvrdio je time da on ne misli svojom glavom, jer, kako kaže, to da se desio genocid, nisu prihvatili ni Banja Luka ni Beograd, dodao je Ahmetović.



Bivši načelnik je nezadovoljan odnosom međunarodne zajednice u ovakvim situacijama, a posebno zbog toga što je Grujičić nedavno na sjednici Vijeća za implementaciju mira (PIC) pohvaljen za trud koji ulaže u suživot.



- Nismo mi Bošnjaci utvrdili genocid, nego sudovi koji pripadaju savremenoj Evropi i međunarodnoj zajednici koja ih je osnovala. Od njih mora uslijediti odgovor. Navikavanje žrtve da kao normalne prihvati rezultate genocida je zločin sam po sebi. Ovo je nepodnošljivo i licemjerno od međunarodne zajednice, dodao je Duraković.



(Oslobođenje)