Državni poslanik i član takozvane "četvorke" unatar SDA, Senad Šepić objavio je na svom Facebook profilu staus u kojem govori o predsjedniku SDA i članu Predsjedništva BiH Bakiru Izetbegoviću. Status prenosimo u cijelosti:

- Umjesto državom, Bakir Izetbegović se ponovo bavi bajkama o radnim mjestima i mojom ličnošću. Narod to sve više vidi, pa Bakirova medijska pravdanja vrijede još u očima njegovih poslušnika i onih koje je uhljebio ili koji čekaju da ih uhljebi. Jedino valjda 100 hiljada ljudi koje je on obećao zaposliti vidi ove nevidljive puteve njegovog federalnog premijera Fadila Novalića... A realnost je, nažalost, posve drugačija.



Vizija Bakirove borbe za Bošnjake i toga kako danas vodi SDA je svedena na općinu Centar u Sarajevu, 'koja vrijedi više nego deset drugih općina', uključujući Srebrenicu ili cijelu moju Krajinu koja ga je podržala da sjedi na poziciji na kojoj jest i dala mu najveći broj glasova, a zna se kako je tom narodu vratio, dok je u svojoj općini, u Centru Sarajevo, Izetbegović poražen od protukandidata Bošnjaka Radončića, pa i Hrvata Raguža. To govori koliko mu vjeruju i šta o njemu misle njegove direktne komšije, od kojih su ogromna većina Bošnjaci. Njegova ekonomska politika se zasniva uglavnom na novim kreditima i inspekcijama za one koji nemaju političku zaštitu i na novim nametima, akcizama, koje se na silu pokušavaju prelomiti preko leđa građana, bez mogućnosti da se zakon popravi u redovnoj proceduri o čemu danas argumentirano govori čak i ministar Mirko Šarović.



Izetbegovićeva nezrela politika, podobnih umjesto sposobnih, imenovanja poslušnih i bliskih srodnika umjesto ljudi sa izbornim legitimitetom i rezultatima dovela je danas Bošnjake u poziciju u kojoj se nalazi. Zato će politika koju zagovaram na prvom mjestu biti okrenuta tome da se Bošnjaci zaštite, učine dostojanstvenim i da im se vrati poštovanje i ponos koji je izgubljen nesposobnom i na općinu Centar Sarajevo i Klinički centar u Sarajevu ograničenom politikom Bakira Izetbegovića.



Ta politika podrazumijeva da zajedno sa našim komšijama i partnerima među Srbima i Hrvatima gradimo efikasno društvo i državu za sve, a ne ovako kako to radi Izetbegović sa Čovićem i Dodikom. Bošnjaci se upravo dijele njegovom nesposobnom i izolacionom politikom, umjesto vizije slobodnog i otvorenog naroda i politike jednakih šansi za sve, a ne samo za odabrane. A o uspjehu principa za koje se zalažem i političkog pokreta koji će to nositi, neće odlučivati Bakir Izetbegović, nego ljudi na izborima. Izetbegović je govorio i prognozirao da će Fuad Kasumović izgubiti u Zenici zato jer mu je SDA tobože sve dala, pa vidimo koliko je bio u pravu. Tako je bilo i u Visokom i u drugim općinama širom BiH.



Što se tiče njenovog ličnog medijskog obračuna sa mnom, želim radi javnosti i članstva SDA reći sljedeće: Prvo, nikada nisam tražio od Izetbegovića da vodim kampanju, nego je bilo obrnuto – on je mene zamolio da mu napravim stategiju kampanje i da vodim štab. Nakon što sam sve to pripremio i uradio, on se povukao i iznevjerio riječ, o tome postoje svjedoci među njegovim najbližim saradnicima, a i pisani tragovi koji to potvrđuju. Uostalom, da sam vodio izborni štab, savjetovao bih mu da pomogne kandidate SDA za načelnike općina tako što se on lično ne bi pojavljivao u njihovim kampanjama i skupovima, jer u svim općinama u kojima je boravio i pozivao da se glasa za kandidata SDA, jer oni 'imaju njegov broj telefona u svom imeniku' isti su poraženi- od Kalesije, Gradačca, Gračanice, Bugojna, Goražda, Starog Grada Sarajevo, Zenice, Visokog... Ovo su jednostavne činjenice i svima dostupna zapažanja. Drugo, nikada nisam sa Izetbegovićem razgovarao o pozicijama potpredsjednika, to bira Kongres, a ne on lično. Istina, on je u svim našim razgovorima htio saznati hoću li se kandidrati za predsjednika Stranke, jer je to cijelo vrijeme očito bio njegov strah, a to se raspitivao i preko velikog broja zajedničkih prijatelja. Treće, istina je da smo razgovarali i da sam bio spreman da iz Parlamenta BiH, nakon izbora 2014. godine preuzmem neku ministarsku poziciju, jer sam htio da imam mogućnost da direktno i operativno pomognem ljudima koji su me birali u mojoj Krajini i cijeloj zemlji, jer to bih sa takvoga mjesta mogao konkretno raditi. Nakon četvrte pobjede i mandata u Parlamentu, za ministra me jednoglasno kandidirao Kantonalni odbor SDA USK odakle dolazim. I u tom slučaju, i nakon javnih obećanja i datih riječi, Izetbegović je opet iznevjerio i prekršio datu riječ, a na pozicije ministara poredao svoje poslušne, one kojima narod nije dao povjerenje. Svi možemo vidjeti kako danas izgleda stanje u zemlji. Ovo je istina, a u našim razgovorima sam kontinuirano insistirao da se kao Stranka bavimo pitanjima iseljavanja ljudi, novim radnim mjestima, izgradnjom cesta, posebno spajanjem Sarajeva i Krajine, ravnomjernim razvojem i ulaganjima u cijelu BiH, konačnim donošenjem Zakona o poticajima za naše poljoprivrednike i poštenijem odnosu prema našoj dijaspori koju se mora privući da ulaže u svoju domovinu. Tražio sam također, poštenu SDA u kojoj se ne namještaju izbori i ne kradu najbolji kadrovi, u kojoj mogu birati svi članovi po principu jedan član jedan glas i gdje se poštuje volja naroda i izborni rezultat.



I onda, Izetbegović umjesto da odgovori zašto je pokraden Kongres i zašto su eliminisani ljudi sa rezultatom i podrškom naroda, te zašto je nagradio one što su krali na Kongresu, on se pravda kako teku med i mlijeko, a u SDA vlada apsolutna demokratija, te pokušava neistinama skrenuti pažnju sa stvarnih problema i moga drugačijeg mišljenja o vođenju stranke i politike u BiH. Zato sam ga javno pozivao da razgovaramo pred javnošću i iznesemo argumente, pa neka narod donese svoju odluku. Nije pristao. Pa kad iznosi neke neistine o našim razgovorima, ovo je jedini način da odgovorim i kažem istinu. A ako neko vjeruje Izetbegoviću, ok, onda je dobro i po njega i po ovakvu SDA. I onda on nema razloga za strah ni nervozu da se bavi mojom ličnošću. Mada, o tome koliko se može njemu vjerovati na riječ, mogla se uvjeriti cjelokupna bh. javnost, uključujući akademsku zajednicu, žrtve, medije, vjerske prvake... tokom slučaja agent i pokretanja revizije protiv Srbije za genocid.



I na kraju, jedno su priče, a drugo su rezultati njegove politike. Niko više nije podijelio Bošnjake od Bakira Izetbegovića – od Grande koalicije ostala su samo prazna obećanja, svađe i obmane. Izetbegović nema sugovornike niti unutar naroda kojem pripada, niti Bosne i Hercegovine niti u međunarodnim krugovima. Naš narod mora imati politiku i predstavnike koji će razbiti tu izolaciju, koji će narodu vratiti dostojanstvo, osigurati jednake šanse za sve, a ne samo za uske, porodične skupine i one 'koje imaju dobre veze'. Mi se moramo okrenuti svakom čovjeku i moramo razvijati cijelu BiH, a ne samo općinu Centar Sarajevo. To je politika koja treba ovoj zemlji, našem narodu i svakom građaninu BiH i uvijek ću biti na tom putu.



