Član Predsjedništva BiH i lider SDA Bakir Izetbegović gostovao je večeras na TV1 gdje je pričao o političkim odnosima u BiH, Zakonu o akcizama, stanju unutar SDA, "odmetnutoj" četvorki, ali i mogućim kandidatima ove stranke za člana Predsjedništva BiH.

Foto: 24sata.info

Uputio je i jasne poruke vlastima u RS i Miloradu Dodiku te odgovorio na špekulacije o ukidanju naziva Republika Srpska. Iza nas su, kazao je, dvije godine mandata aktuelne vlasti, te dodao da su u tom periodu mogle biti "konkretnije koalicije, posvećenje i iskrenije".



Odmetnuta četvorka



- Zadovoljan sam što je BiH nakon višegodišnjeg zastoja pokrenuta na njenom evropskom i NATO putu. Mislim da ćemo imati taj kandidatski status i aktivaciju MAP-a. Običnom građaninu možda nije jasno šta se zbiva. Događa se stabilnost BiH. Kada je u pitanju evropski put, onda se događaju vrlo značajne reforme - kazao je Izetbegović.



Dodao je i da se ispunjava njegovo obećanje o 100.000 radnih mjesta ubrzanije od plana.



- Mi imamo već skoro 50.000 za jake dvije godine - rekao je Izetbegović, između ostalog.



Također, odgovorio je i na pitanje ima li BiH na državnoj razini parlamentarnu većinu, s obzirom da Zakon o akcizama nije prošao Parlament BiH jer ga nije podržao Savez za promjene, ali ni četiri zastupnika iz SDA.



- To je stari, hroničan problem sa četiri zastupnika SDA koji ćemo mi rješavati. Što se tiče Saveza za promjene, oni će imati neke izbore u maju poslije kojih će se raščistiti i odnosi unutar njih samih pa će imati jasnije stavove i unutar njih samih - kazao je Izetbegović, dodajući da misli da će akcize biti usvojene jer "nam stoji milijarda maraka zakočenih sredstava koje treba investirati u autoputove".



Između ostalog, rekao je i da je o akcizama govorio i sa Šemsudinom Mehmedovićem, koji je jedan od četiri zastupnika SDA koja su u Parlamentu glasala protiv hitnosti Zakona o akcizama.



- Ja sam mu rekao: "Mehmedoviću, vi ste se suprotstavili odluci rukovodstva SDA". On je rekao: "Nismo". On je rekao da su se obavezali da će izglasati Zakon, a ne procedure. Kad su u pitanju četvorica iz SDA, mislim da će dvojica podržati Zakon - kazao je Izetbegović.



Voditeljicu je zanimalo i je li među ta dva zastupnika Senad Šepić koji je najavio osnivanje nove multietničke stranke, te ima li SDA konačno odluku kada je on u pitanju.



- Mnogo smo učinili sa naše strane da pređemo preko dosta toga što je uradio gospodin Šepić i nastavit ćemo u odnosu na ostale. On mislim da je sam sebe isključio iz SDA. Ne možete praviti novu stranku i biti u SDA i takve kvalifikacije govoriti i biti u SDA. On će krenuti u taj projekt, koliko će uspjeha imati ne znam - kazao je lider SDA.



Kako je istakao, ono što sigurno zna jeste da to može biti na štetu bošnjačkog korpusa.





- Priča o multietničkoj stranci koja će dobiti podršku u RS, na području gdje je bila "Herceg-Bosna", je potpuno neutemeljena i nikome to do sada, nažalost, nije pošlo za rukom. I iz SDA su se izdvajale stranke koje su vodili markantni lideri. Biznismen, svjetski bogataš, osnivač Bošnjačkog instituta Adil-beg Zulfikarpašić i jedan vodeći intelektualac poput Muhameda Filipovića pravili su MBO. Poslije njega jedna politička zvijezda poput Silajdžića, i tako dalje. I šta je s njima danas. SDA ima 320.000 glasova - kazao je Izetbegović.



Nadalje, on je dodao da će prekosutra u Sarajevu imati tribinu na kojoj će govoriti načelnik iz SDA, gradonačelnik iz SDA, Konaković koji je premijer iz SDA, državni premijer iz SDA, član Predsjedništva iz SDA.



- Gospodin Šepić ništa u životu nije radio osim što je pričao. Dakle, nema ništa konkretno da kaže da se usporedi sa ovim ljudima koji su se ranije odvojili od Stranke. U SDA je najmarkantniji program koji je radio bila Akademija, a mi danas traga o tome nemamo. Nemamo spiskove ljudi koji su bili u toj akademiji. Nemamo ni finansijski ni bilo kakav izvještaj. Dakle, ništa iza njega nije ostalo - rekao je Izetbegović.



Također, dodao je da nikada s njim nije bila priča o tome kako da se zaustavi iseljavanje omladine ili da se ubrza evropski put, već samo "da li bi Šepić mogao biti potpredsjednik, da li bi mogao da vodi kampanju? Bi li Šepić mogao biti ministar civilnih poslova?", sve dok njemu kao lideru SDA to nije dosadilo.



Dotakao se i Fuada Kasumovića, gradonačelnika Zenice.



- On će napraviti multietničku stranku, on će spriječiti rat?! Slušam čovjeka koji je prije pet godina vodio kampanju i govorio da se u Vatikanu pravi poseban program protiv Bošnjaka i da se mi moramo puške hvatati, a danas mi priča o tome kako će neko zaratiti u BiH. On će napraviti neku multietničku stranku - kazao je Izetbegović.



Ko će biti kandidat



Osvrnuo se i na izbore 2018. godine i na to ko bi mogao biti kandidat za člana Predsjedništva BiH iz redova SDA. On je rekao da su tu neki od potpredsjednika i zamjenika predsjednika SDA, ali nije htio govoriti o imenima kako se ljudima ne bi "stavljala meta na leđa".



- Oni imaju svoju šansu. Data im je šansa da govore, da brane stavove, da se pokažu, pokažu ideje, viziju, energiju, nade, potencijal, elokvenciju. Neka taj proces prirodno teče. Kandidature dolaze sa terena - rekao je, ističući da je to prirodan proces da bude nominovano nekoliko ljudi između kojih će imenovati jednog.



Potvrdio je da je netačna informacija kako je SDA pripremila apelaciju za osporavanje imena Republike Srpske pred Ustavnim sudom BiH.

(Avaz)