Svakog dana sve veći broj sindikata, poslovnih udruženja, obrtničkih komora i privrednika iskazuje javnu podršku prijedlogu za izmjenu Zakona o PDV-u, u kontekstu uvođenja sistema plaćanja PDV-a po naplaćenim računima, umjesto sadašnjeg sistema plaćanja po izdatim računima.

Ovu inicijativu Instituta za razvoj mladih „Kult“ predložio je i u parlamentarne klupe prenio Saša Magazinović, poslanik Socijaldemokratske partije BiH u Parlamentarnoj skupštini BiH i predsjednik Glavnog odbora SDP BiH.



„Za nas je posebno značajna činjenica da podrška dolazi od privrednika iz svih dijelova BiH, što potvrđuje da svi građani ove zemlje, bez obzira u kom kantonu ili entitetu žive, imaju iste suštinske i iste životne probleme.Bez obzira što vladajuće nacionalne politike i nacionalne stranke pokušavaju građane ubijediti u suprotno i nameću izmišljene krize, činjenica je da ljude najviše zanima kako obezbijediti pristojan i dostojanstven život.



Da li će u našoj zemlji zaživjeti ovakav sistem naplate PDV-a, ili će se vlast iznevjeriti očekivanja privrednika, zavisi od političkog stava Vijeća ministara BiH i Uprave za indirektno oporezivanje. Budući da se još uvijek nisu odredili o ovoj inicijativi, još jednom ih pozivamo da to učine što prije, ali da prije toga obavezno porazgovaraju sa privrednicima i udruženjima koja ih okupljaju.



Političari koji platu primaju iz budžeta moraju pokazati puno razumijevanje prilikom donošenja odluka koje se najdirektnije odnose na one koji pune isti taj budžet. Zato ih pozivamo da uđu u cipele privrednika i postupe odgovorno pri donošenju odluke o ovoj inicijativi.



Sistem obračuna PDV-a po naplaćenim računima, koji je opciono i baziran na određenom limitu godišnjeg prometa proizvoda i usluga, u primjeni je u 22 zemlje članice EU, a primjenjuju ga i susjedne zemlje Srbija i Hrvatska.



Pozivamo vlasti na svim nivoima da daju podršku inicijativi za promjenu Zakona o PDV-u na način kako je to zahtjev bosanskohercegovačkih privrednika i tako pokažu da su u službi onih koji ih biraju i što je, još važnije, u službi onih koji zapošljavaju građane“, istaknuo je Magazinović.



