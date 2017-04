Hrvatski član Predsjedništva BiH i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović posjetio je danas Tuzlu. Susreo se sa gvardijanom Franjevačkog samostana fra Mariom Divkovićem, te sa članovima Županijskog odbora HDZ-a Soli, a posjetio je i župni ured u Par Selu, kao i Hrvatski kulturni centar sv. Franjo koji se gradi u Tuzli.

Dragan Čović / 24sata.info

Problemi u Tuzli su, kaže Čović, kao i svugdje. Naglašen je interes za odlazak mladih ljudi, što znači da nisu stvoreni uvjeti za njihov ostanak na ovom prostoru. Ljudi se, ističe on, suočavaju s nemogućnošću dobivanja posla, a zadatak političara je da im pomognu i olakšaju da egzistenciju vežu za Tuzlu.



-Naše je graditi društvo po mjeri čovjeka. Ne ide onom dinamikom kako bi mi željeli. Došlo je vrijeme da se ključni problemi riješe i zbog toga i imamo sada političke probleme. Ne mogu se više stvari stavljati pod tepih. Mi smo zakoračili u EU predajom aplikacije. Tada su neki rekli da je to reda radi. Međutim, mi se moramo mijenjati, to nas tjera - kazao je Čović najavljujući do kraja godine aktivaciju MAP-a za NATO i kandidacijski status za EU.



To će nas, smatra on, natjerati da moramo ubrzano riješavati pitanja koja smo ostavljali po strani, od izbornog zakona do borbe protiv korupcije.



Govoreći o prioritetima HDZ-a BiH Čović je kazao da sva obećanja koja je stranka davala na izborima treba sagledati i to postaje „naša agenda na narednih godinu i pol dana.“



-Gdje ne možemo s partnerima ići ćemo sami. Mi ćemo do kraja ovog mjeseca u Parlament BiH ići s nekoliko krucijalnih zakonskih prijedloga, a isto tako i u Parlamentu Federacije. To će dovesti sve nas u poziciju da više nema izbjegavanja odgovora - poručio je hrvatski član Predsjedništva BiH i predsjednik HDZ-a BiH tokom posjeta Tuzli.



Kada je u pitanju Izborni zakon BiH, Čović kaže da je rok za njegovo usvajanje šesti mjesec te da je to rok koji je postavio Ustavni sud. To su, ističe, izmjene i dopune izbornog zakona koji rješavaju vitalne probleme, da se izbori mogu održati iduće godine.



Čović je prokomentirao i inicijativu za ukidanje kantona u FBiH, čiji je pokretač tuzlanski gradonačelnik Jasmin Imamović.



-Kantoni se ne mogu ukinuti. Volio bih čuti što je zamjensko rješenje za kantone - kazao je Čović, dodajući da HDZ BiH jeste za to da nemamo 11 vlada ili parlamenata u Federaciji te da su zato i predlagali uspostavu četiri federalne jedinice.



Međutim, upozorava on, ukinuti samo jednu razinu vlasti, značilo bi blokadu svih procesa.



(FENA)