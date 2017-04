Predsjednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik izjavio je danas da ga nije briga za opstanak hrvatskog 'Agrokora' te da je „njihovo spekulantsko djelovanje na tržištu u regionu dovelo do ovakvog stanja“.

Arhiv / 24sata.info

-Nemam razlog da se zalažem da ostane sistem 'Agrokora' i prvi ću od političara reći baš me briga za 'Agrokor'. Njihov sistem je bio nerealan, ekonomski neodrživ i usmjeren na destabilizaciju tržišta – ustvrdio je Dodik u izjavi novinarima u Banjoj Luci.



RS neće, kako kaže, biti servilna prema zahtjevima iz Hrvatske, ako budu dolazili u vezi sa situacijom s Agrokorom', jer je ta država znala da taj koncept nije održiv, ali je dopustila širenje te firme.



Dodik smatra i da je još nejasno šta će Hrvatska poduzeti kada su u pitanju finansijski problemi u 'Agrokoru', ali da je za RS važno da njeni dobavljači budu sigurni sa stanovišta plasmana i da iz firmi u RS-u, a koje su u sistemu hrvatskog koncerna, ne dođe do odliva kapitala.



Neće pomoći, kaže, brze odluke, niti će RS biti kolateralna šteta. Navodi i da će RS, ako bude potrebno,u slučaju 'Agrokora' učiniti sve ono što je uradila u zvorničkoj 'Alumini' i još nekim drugim preduzećima da zaštiti svoja prava i imovinu tih preduzeća.



-Mi ovdje treba da osiguramo stabilnost i u tome imamo iskustvo kao kada se to radilo s 'Aluminom', da zaštitimo preduzeća koja su ovdje, a takva smatramo sva registrovana preduzeća, pod bilo kojim imenom, pa i 'Konzum', koji egzistiraju na području RS-a- rekao je Dodik.



Entitetski predsjednik je naveo i da rukovodstvo RS-a radi na tome da se osmisle mjere koje se mogu preduzeti u ovoj situaciji, a da hrvatski je koncern dužan da da objašnjenja, jer je „njihovo spekulantsko djelovanje na tržištu u regionu dovelo do ovakvog stanja“.



I premijerka RS-a Željka Cvijanović najavila je da će biti održani sastanci u vezi sa stanjem u 'Agrokoru', te da Vlada čeka impute Privredne komore RS-a da bi znali kakvo je stvarno stanje.



-Vlada će putem ministarstava trgovine i turizma, poljoprivrede, industrije i drugih resora, relevantnih za ovo pitanje, vidjeti koje su mjere. Postoje i brojni upitnici u vezi s mjerama koje je definisala sama Hrvatska, ali mnogi se ne slažu da je to način na koji treba rješavati taj problem. I u Srbiji postoje brojne aktivnosti da se doskoči tom problemu prije nego što bi eskalirao – rekla je Cvijanović.



Dobro je, kaže, što je ovo pitanje privuklo pažnju svih nivoa vlasti i da svako želi na određeni način da doprinese i spriječi neku katastrofu, te da je interes RS-a da se zaštite radna mjesta, ali i da dobavljači ne budu u ozbiljnom problemu.

(FENA)