Ukoliko se paket zakona, među kojima je i onaj o povećanju akciza, ne usvoji i u Predstavničkom domu Parlamenta BiH po hitnoj proceduri, kako je to već uradio Dom naroda, naša zemlja riskira da izgubi najmanje i milijardu eura, potvrdio je to u razgovoru za "Dnevni avaz" šef Delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Lars-Gunnar Wigemark.

Arhiv / 24sata.info

- Bez prihoda od dodatnih akciza na gorivo ostajete bez nekih stotinu miliona eura. One su vam osnov za kredite koji čekaju od svjetskih finansijskih institucija za gradnju i unapređenje cestovne i pružne infrastrukture. Ti krediti iznose nekih milijardu eura i izuzetno su povoljni, s kamatnom stopom između 0,75 i jedan posto! "Autoceste" su praktično bez novca. Imaju na raspolaganju nekih 250 miliona, ali bez dodatnih prihoda ti krediti će se morati vraćati iz budžeta, što znači da će se na udaru naći plaće, penzije te davanja za ugrožene kategorije. Dakle, alternative usvajanju zakona o akcizama nema - kaže Wigemark.



On ističe da MMF neće odustati od BiH, ali teško da će biti boljih uvjeta za povlačenje njihovih sredstava.



- Ne znam zašto bi se više trebalo gubiti vrijeme. Akcize nisu ništa novo. Neke su trebale biti usvojene još prije 10 godina. Da ima drugog načina, svi bismo ga vrlo rado prihvatili i proveli. Jasno je da je, kratkoročno, ova mjera nepopularna, jer dovodi do poskupljenja. Ali njome se stvara privredni zamah. Pokreću se veliki radovi na brojnim gradilištima, čime se otvaraju nova radna mjesta. S boljim cestama i prugama bolja je privredna klima, kako za firme u BiH tako i za investitore. Iznad svega ovoga jesu ljudski životi, jer s novim i boljim cestama imate manje nesreća - ističe Wigemark.

(FENA)