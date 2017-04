Aktualna politička situacija i pripreme zakona koji bi trebali biti upućeni u parlamentarnu proceduru na državnoj i entitetskoj razini teme su današnje sjednice Središnjeg odbora HDZ-a BiH.

- Kada je u pitanju državna razina, riječ je o izmjenama i dopunama Izbornog zakona, te o zakonu o RTV servisu i Zakonu o državnim službenicima, dok je na entitetskoj razini riječ o zakonu o Vladi, Zakonu o ministarstvima, gdje želimo dati rješenja koje smo više puta dogovorili s partnerima oko statusa neustavnih ministarstava, a dat ćemo i kvalitetne prijedloge oko paketa braniteljskih zakona te Zakona o radu državnih službenika - kazao je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović uoči početka sjednice Središnjeg odbora te stranke.



Čović je kazao kako će stranačke koordinacije izvršne i zakonodavne vlasti na razini BiH, i Federacije BiH, pripremiti prijedloge zakonskih izmjena, dok će sljedećeg utorka sve to razmotriti i Predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora BiH kako bi se ti prijedlozi, najdalje do kraja aprila, stavili u parlamentarnu proceduru.



Govoreći o aktualnoj političkoj situaciji i problemima oko parlamentarne većine, Čović je kazao kako se mora naći dogovor bez preglasavanja te da neće dopustiti da bilo ko, iz bilo kojih razloga, naruši sustav jer su, kako je naglasio, svjesni da bi iz toga nastao kaos na političkoj sceni.



- Naš zadatak je da pokušamo ne izgubiti naredne dvije godine kada je u pitanju funkcioniranje izvršne i zakonodavne vlasti - dodao je Čović.



Govoreći o euroatlantskom putu BiH, izrazio je uvjerenje da BiH ima sve preduvjete da do kraja godine dobije kandidatski status kada je u pitanju Europska unija te da pokrene proces pregovaranja kada je u pitanju NATO.



Odgovarajući na pitanje novinara, Čović je izjavio kako će sutra biti održana sjednica Predsjedništva BiH i da će na dnevnom redu te sjednice biti sve ono što se danas nalazi u Tajništvu Predsjedništva te da je većina tog već usuglašena.

