Bosna i Hercegovina i Slovenija u bilateralnim odnosima nemaju otvorenih pitanja, jer je ono koje se odnosi na staru deviznu štednju riješeno presudama Evropskog suda za ljudska prava, rečeno je nakon susreta predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića i premijera Slovenije Mire Cerara u Sarajevu.

Foto: Anadolija

"U BiH veoma cijenimo angažman i napore koje je Slovenija poduzela u smislu rješavanja pitanja stare devizne štednje po presudi Ališić i ostali. Do sada je isplaćeno 30 miliona eura po tom osnovu. Drago nam je što je Slovenija naišla na razumijevanje i preduzela ozbiljan angažman na rješavanju presude. Za BiH problem predstavlja isplata još onim štedišama koji su potraživanja stare devizne štednje imali na jedinstvenom računu građana, a nisu trošili u procesu privatizacije. Takvih je oko 5.000 ljudi, i nadamo se da će se riješiti i ovo pitanje", rekao je predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić.



Slovenski premijer Miro Cerar rekao je da je otvoreno pitanje u okviru sukcesije kao posljednje takvo ono koje se odnosi na devizne štediše Ljubljanske banke.



"Slovenija je na sebe preuzela veliko breme da sporvede presude. Potvrda Vijeća Evrope je da je to na dobrom putu i da će se riješiti. Isplate teku kako je predviđeno. Kroz konstruktivni dijalog vjerujem da ćemo to do kraja riješiti", rekao je Cerar.



Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić naglasio je kako je Slovenija prijateljska država, koja je cijelo vrijeme, dugi niz godina, pomagala BiH.



"Slovenija je peti vanjskotrgovinski partner BiH. U kompanijama sa većinski slovenačkim kapitalom radi 15.000 bh. građana, nivo investicija je kontinuiran i izbalansiran, a pokrivenost izvoza uvozom skoro 100 posto što je potvrda kvalitete odnosa", rekao je Zvizdić.



On je istakao kako Slovenija podupire BiH na putu EU integracija. Podrška Slovenije, u tom slislu, rekao je Zvizdić je, jasna i transparentna, prijateljska.



"Slovenija je spremna pružiti svaku vrstu pomoći i oko odgovora na Upitnik i naredne faze kroz aktivan pristup. Možemo računati kao na istinskog prijatelja. Ekonomska strana, pak, ostavlja dovoljno prostora da se unaprijedi. Pripremili smo čitav spektar sporazuma koji bi trebali biti u narednom periodu dogovoreni od međusobnog priznavanja vozačkih dozvola, saradnje u oblasti omladinske politike, poljoprivrede, pomoći za mala i srednja preduzeća, ugovor o imovnsko-pravnim odnosima. U narednom periodu kroz sastanak dva ministra ekonomije konkretno će se dogovoriti realizacija sporazuma", naveo je Zvizdić.



On je rekao da je slovenskom kolegi naveo kako je prioritet bh. vlasti jačanje vladavine prava i regionalne saradnje.



"Jedan od vidova unapređenja regionalne saradnje je i ova posjeta. Očuvanje mira i stabilnosti i integracije Zapadnog Balkana u EU su naše opredjeljenje", poručio je Zvizdić.



Pozvao je slovenačke kompanije koje razmišljanju o investicijama da u top listi imaju i BiH s obzirom na prirodne resurse.



Slovenski premijer Miro Cerar rekao je da mu je drago da je u Sarajevu i BiH i da je vrlo radostan srdačnim prijemom predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH .



"Ovo je posjeta nakon sedam godina i mislim da je nužno bila potrebna. Tu sam da kažem vrlo jasno - Slovenija ostaje prijateljska država BiH i vrlo snažno će raditi na razvoju BiH kako ekonomske i socijalne komponente tako i njenog uključenja u evropske integracije. Ulazak u EU, za BiH i druge države vrata ostaju otvorena. BiH je partner Slovenije na trećem mjestu po vrijednosti investicija od 480 miliona eura. Istovremeno, BiH je 11. trgovinska partnerica Slovenije, sa robnom razmjenom od 1,1 milijardi eura i uvećana je u posljednjoj godini za 11,5 posto. Trebamo poticati ekonomsku saradnju. Potencijala ima u raznim oblastima, kao što je industrija, turizam, energetika", rekao je Cerar.



Naglasio je da Slovenija ostaje zagovornica BiH pri EU i NATO.



"BiH podupiremo da bi ispunila Upitnik i što prije dobila kandidatski status i otvorila prva poglavlja kako bi se konkretizovale stvari na putu ka EU. Plan za mlade je onaj koji Slovenija namjerava ponuditi BiH, a on je s ciljem pružanja pomoći u osnivanju kompanija, razmjene studenata i stručnjaka, otvoriti perspektivu za ostanak kod kuće. Mi smo njihova,a oni su naša budućnost", rekao je Cerar.



On je istakao kako je važno pridruživanje BiH NATO Savezu što znači sigurnost regije, a to otvara privlačenje stranih investitora.







Biznis.ba / AA