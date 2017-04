Predsjednik RS-a i SNSD-a Milorad Dodik uvjerava da će izmjene i dopune Zakona o akcizama u BiH biti usvojene u ponedjeljak ili utorak u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Milorad Dodik / 24sata.info

Kaže da zna i satnicu kada će do toga doći i siguran je da će biti izglasane u vanrednoj proceduri.



Obaviješten je, navodi, da postoji većina koja će u Predstavničkom domu usvojiti danas utvrđeni novi set zakona.



-Dom naroda parlamenta BiH je usvojio novi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o akcizama, koji je danas utvrdilo Vijeće ministara BiH na vanrednoj sjednici, a bit će usvojene i u Predstavničkom domu - rekao je Dodik u izjavi novinarima u Banjoj Luci navodeći da će poslanici njegove stranke prisustvovati sjednicama i glasati kada god je to, kako tvrdi, u interesu RS-a.



Najavio je da će budžet za poljoprivrednike u RS-u biti povećan za još 10 miliona KM, koji po osnovu podsticaja dobijaju 60 miliona KM godišnje, te da neće plaćati skuplje gorivo, a čija cijena će biti povećana izmjenama Zakona o akcizama za dodatnih 15 feninga iz akciza na naftu i naftne derivate za izgradnju autocesta i cesta.



Dodaje da to jeste "udar“ za građane, ali nije veliki, jer je cijena nafte bila ranije mnogo skuplja, a nije bilo poskupljenja.



Naveo je i da RS nije pred bankrotom, kao što neki tvrde.





(FENA)