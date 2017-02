Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović za prethodnih nekoliko nedjelja tri puta je boravila u SAD, i između ostalog prisustvovala je tradicionalnom molitvenom doručku, prvom od kako je za predsjednika SAD izabran Donald Trump.

Željka Cvijanović / 24sata.info

"Meni je ovo već sedmi molitveni doručak i uvijek sam zadovoljna utiscima koje nosim. Činjenica da predsjednik SAD provede u društvu gostiju iz čitavog svijeta najmanje sat i po govori o značaju samog događaja i to je uvijek prilika da iz njegovog obraćanja čujete dosta toga“, kaže za "Sputnjik" premijerka Srpske i dodaje da su dominirale globalne teme koje su u fokusu Sjedinjenih Država, kao što je nastojanje da se formira velika, stabilna koalicija u borbi protiv terorizma.



Ona ističe da se na molitvenom doručku razgovaralo i o temama koje se odnose na unutrašnja pitanja SAD — kako graditi bolju ekonomiju, urediti bolje odnose, kako vratiti firme koje su svoje poslovanje prebacile u inostranstvo i na koji način reformisati određena pitanja, uključujući i poresku politiku.



"Mislim da možemo naći svoje mjesto u porukama koje smo ovdje imali priliku da čujemo, prije svega u borbi protiv terorizma, kao u u uspostavljanju dobrih odnosa između najvećih svjetskih sila — Amerike i Rusije“, napominje Cvijanovićeva.



U odnosu na neke ranije smjene administracija u SAD, ovu odlikuje atmosfera podijeljenosti i "snažan otpor odlazeće garniture svemu onome što je predsjednik Trump najavio i u svom inauguracionom govoru i onome što radi nova administracija.



Vidjećemo kako će se te stvari dalje ’složiti‘, ali taj otpor i potreba da se nekoj novoj administraciji nametne agenda ili nešto što je bilo svojstveno prethodnoj administraciji je vrlo evidentno“, kaže Cvijanovićeva.



Premijerka Republike Srpske se osvrnula i na sankcije koje su SAD uvele predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.



"Sankcije su nešto što doživljavamo kao jedan od poteza odlazeće administracije i moram naglasiti da je to svedeno na lični nivo i niko normalan ne vjeruje da će BiH biti ni bolja, ni ljepša ni funkcionalnija zato što se odlazeća administracija odlučila da na listu sankcionisanih stavi i predsjednika Dodika. To je opšta zavrzlama koju je izazvao jedan broj ljudi koji očito nisu bili dovoljno uspješni u onome što su pokušavali da rade na našem prostoru, ali su priče da je protiv Dejtona neko ko zagovara bazične principe ili vraćanje na originalni Dejton apsolutno apsurdne. Vjerujem da ćemo u okviru globalnih pitanja, kojima će se drugačije pristupiti uprkos nastojanjima odlazeće strukture, svakako i mi naći svoje mjesto. Nama trebaju razumni sagovornici koji žele da razumiju kakvi su odnosi na našim prostorima i koje su najveće prijetnje. Nama ne trebaju ljudi koje će uporno zamjenjivati teze kao što smo imali priliku da gledamo, slušamo i iskusimo na svojoj koži u prethodnom periodu. Trebaju nam ljudi koji imaju razuman pristup svakom prostoru uključujući i naš prostor, i upravo tu i vidim veliku šansu za nas“, zaključuje Cvijanovićeva, prenosi Sputnjik.



(24sata.info)