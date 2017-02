Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, govoreći o tome kako vidi BiH za deset godina, kazao je kako je to objektivno teško predvidjeti te dodao kako ga posljednja godina dana ne upućuje na pretjerani optimizam.

Mladen Ivanić / 24sata.info

- Sve stare teme koje su bile prisutne 90-ih u cijelosti su se otvorile. To je malo prikriveno, na izvjestan način umotano, ali sve stvari jednostavno stoje sada otvorene - izjavio je u intervjuu za "Večernji list" Mladen Ivanić.



Odgovarajući na pitanje šta smatra najvećom nepoznanicom i problemom, on je istakao kako su to prije svega različite koncepcije i vizije oko Bosne i Hercegovine.



- U Sarajevu ozbiljno postoji želja za BiH bez entiteta, jednim predsjednikom, vladom i parlamentom bez ikakvih entitetskih i nacionalnih glasovanja. Tu koncepciju dijele tzv. građanske i bošnjačke stranke. U Banjoj Luci je to neovisna Republika Srpska ako je to moguće. U Mostaru to pod radnim imenom možemo nazvati treći entitet iako je u Mostaru to najmanje jasno definirano - kazao je Ivanić.



Komentirajući najavljenu tužbu protiv Srbije, Ivanić je kazao da, ukoliko se dogodi tužba političkih Bošnjaka, a ne Bosne i Hercegovine, protiv Srbije, teško da će bilo koja srpska stranka ostati u vladajućoj većini. Tada bi se, kako smatra, postavilo ključno pitanje – s kim političko Sarajevo uopće misli raditi.



- Istodobno, ne dogodi li se promjena Izbornog zakona, mislim da ni HDZ neće dočekati iduće izbore u ovakvoj konstelaciji i nastaviti čekati nešto, a ne znajući što čeka. Mislim da političko Sarajevo nije svjesno tih iskušenja nego da ide svojom inercijom iako bi ono moralo biti najzainteresiranije za kompromise. Zato što su Bošnjaci najbrojniji i morali bi biti ošljiviji. Nemam osjećaja da je to slučaj - kazao je Ivanić za "Večernji list".



Govoreći o 'hrvatskom pitanju neravnopravnosti', on je istakao kako je uvjeren da, ako se to pitanje bude rješavalo formalnopravno unutar Federacije BiH, onda su veći izgledi da se riješi nego bude li se išlo na cijelu sliku, što bi podrazumijevalo međunarodno nametanje na cijelu BiH, što, kako je kazao, nije realno.



- Ili pak potpunu suglasnost triju strana, Srba, Hrvata i Bošnjaka, što također ne smatram realnim u ovom trenutku. Čini se da je lakše postići dogovor udvoje nego utroje - zaključio je Ivanić.



Razlog za nametanje toga pitanja, kako je kazao, proistječe iz nadglasavanja i dominacije koja se prije svega događa u Federaciji BiH.



- Usto, bh. Hrvati su, rekao bih, i žrtve službenog Zagreba koji je imao na dnevnom redu krupne ciljeve koji se nisu poklapali s interesima ovdje o stvaranju Federacije BiH. Ali ona je sada realnost. Sve što se događalo pokazalo je da je ta priča o multietničnosti bila lažna. To nas u RS utvrđuje u uvjerenju da još snažnije trebamo čuvati institucije RS. Sada kada se učestalo govori o federalizaciji, iskreno mislim da se to treba događati unutar same FBiH. Onda bi ta priča nakon izvjesnog vremena mogla dobiti potporu iznutra i od međunarodne zajednice, što sada nije slučaj - kazao je Ivanić.



On je istakao kako je dužnost najbrojnijeg naroda da bude najsnošljiviji i najspremniji na kompromis.



- Ako toga ne bude, ugrožena je osnova funkcioniranja koja se zove BiH, najveći motiv za njezino funkcioniranje, koliko ja razumijem makar deklarativne političke stavove koje imaju Bošnjaci. Zato bi njihova realna politika morala biti spremnost na kompromise. To nije lako jer se političari prilagođavaju trenutačnom mišljenju, ali hrabri političari moraju biti spremni na kompromise. Politikanti koji razmišljaju od danas do sutra možda će trenutačno profitirati, ali će ostaviti loše posljedice.



Iskustva raspada bivše Jugoslavije to najbolje pokazuju. Neki su galamili oko potrebe njezina očuvanja, a krajnji rezultat bio je njezin raspad. Galama u BiH, zbog međunarodnih odnosa i čimbenika, neće možda dovesti do raspada, ali hoće do blokade cijelog sustava - ocijenio je Ivanić.



(FENA)