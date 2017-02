Nakon što je državni zastupnik Senad Šepić zvanično potvrdio da ostaje van Kluba SDA kao nezavisni zastupnik, isto je učinio i Salko Sokolović koji je u SDA od njenog osnivanja, piše bh. novinska agencija Patria.

Arhiv / 24sata.info

On je u izjavi za Patriju kazao da Predsjedništvo SDA nije ispunilo ni dio onoga što su četvorica zastupnika tražila proteklih mjeseci kada su istupili iz Kluba SDA.



- Tražili smo da se formira Radna grupa koja bi predložila izmjene Statuta i najkasnije za šest mjeseci organizirala Konvenciju ili vanredni Kongres, ali to se nije desilo pa je tako najavljeno da će Kongres biti tek 2019. godine i da će biti formirana široka baza delegata koji će birati stranačko rukovodstvo – kaže Sokolović.



Sokolović smatra da su Predsjedništvo SDA i predsjednik Bakir Izetbegović samo htjeli kupiti vrijeme i zadržati ih u klubu zbog potrebnih ruku u Parlamentu BiH, ali da je krajnji cilj bila eliminacija.



- Potrebno je napraviti promjene, i u stranci SDA treba se desiti narod. Potreban je drugačiji način ophođenja unutar same stranke. Početna ideja SDA se zloupotrebljava i pojedinci to koriste – kaže Sokolović.



Državni zastupnik smatra da se treba boriti protiv nepotizma i korupcije i navodi da je „nepotizam da predsjednik stranke stavi svoju suprugu za direktoricu bilo koje institucije“.



Boli ga, kaže, kad vidi koliko se SDA udaljila od one osnovne ideje, ali i odnos prema brojnim kadrovima stranke.



Na pitanje šta misli što su Šemsudin Mehmedović i Sadik Ahmetović pristali na uslove Predsjedništva SDA, Sokolović kaže da "smatraju kako nešto ipak mogu promijeniti".

(NAP)