Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je da se sankcijama predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku ništa neće riješiti, kao što sankcije ništa nisu promijenile ni u prošlosti.

Mladen Ivanić / 24sata.info

"Ko je od Srba spreman da se bavi politikom, mora biti spreman i na ovo", rekao je Ivanić za "Večernji list", izdanje za BiH, te dodao da je generalno protiv sankcija jer im je i sam svojevremeno bio izložen.



Kada je riječ i proslavi 9. januara u Republici Srpskoj, Ivanić je ponovio stav da će to uvijek biti praznik, samo je pitanje kako će se zvati.



Prema njegovim riječima, nije problem naziv praznika nego da neko shvati da ne može na silu nekoga natjerati da nešto slavi ili ne slavi.



"Za mene je to pitanje elementarnog prava jednog naroda", rekao je Ivanić i istakao da se odluke Ustavnog suda BiH moraju poštovati pod uslovom da to bude nezavisna institucija, a ne da u njemu sada sjede dva nekadašnja potpredsjednika SDA.



Ivanić očekuje da će bošnjački političari omogućiti Hrvatima u BiH da sami sebi biraju predstavnike u vlasti. "Ne vidim da je politički uopšte rizično naći rješenje koje to omogućava", rekao je je Ivanić i dodao da hrvatsko pitanje u BiH treba rješavati unutar Federacije.



Govoreći o federalizaciji BiH, Ivanić je ocijenio da se to treba događati unutar FBiH, jer bi onda ta priča mogla dobiti podršku iznutra i od međunarodne zajednice, što sada nije slučaj. On smatra mogućim da broj kantona unutar FBiH bude smanjen na dva.

(srna)