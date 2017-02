Daljnja atomizacija i podjela Bosne i Hercegovine na etničkom principu nema podršku Evropskog parlamenta (EP), kazao je za "Avaz" Jasenko Selimović, švedski parlamentarac bh. porijekla, koji djeluje u Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Evropu.

Arhiv / 24sata.info

On je to kazao nakon što je EP na Vanjskopolitičkom odboru usvojio Nacrt izvještaja za BiH za 2016. koji je pripremio izvjestilac Cristian Dan Preda.



Selimović prekjučerašnje događaje u EP-u čak posmatra kao veliku pobjedu BiH i njenog evropskog puta. Dokument će se ponovo naći pred parlamentarcima za dvadesetak dana na plenarnom zasjedanju. EP, kaže Selimović, želi pomoći BiH da provede reforme koje treba da bi se priključila EU.



On objašnjava da je, što se tiče federalizacije, o čemu se dosta polemiziralo ovih dana, prošla samo jedan rečenica koja "nije važna", te da je manje-više izbačeno sve što se tiče koncepata koji ne posmatraju zemlju potpuno jedinstveno.



- Nema podrške cijepanju, atomizaciji, to jest etničkoj federalizaciji. Parlament očito to ne podržava i jako mi je drago da smo to uspjeli. Evropski parlament ne želi etničke podjele u BiH. Bilo je pokušaja da se, uključi federalizacija, da se ustvari traži treći entitet, i to na mala vrata. Nije se to tako zvalo, ali se pričalo u terminima federalizacije. Meni je drago da u EP-u nema podrške za to. To je važno - kazao je Selimović.

(FENA)