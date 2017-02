Općinsko vijeće Jablanice na vanrednoj sjednici održanoj u srijedu raspravljalo je o predloženim izmjenama trase koridora 5c od Konjica prema Mostaru, koje će se naći na dnevnom redu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH u četvrtak.

- Na prijedlog načelnika općine Jablanica, sazvao sam vanrednu sjednicu na kojoj smo većinom glasova usuglasili zaključke, koji sutra trebaju biti upućeni na Dom naroda, kako ne bi bili usvojeni amandmani Vlade FBiH koji se odnose na izmjenu trase koridora 5c - kazao je predsjedavajući Općinskog vijeća Jablanice Mate Mijić.



Po njegovim riječima, od rukovodstva Doma naroda zatražit će da predstavnici Općinskog vijeća Jablanice prisustvuju sutrašnjoj sjednici u Sarajevu.



- Ne znam da li će nam dozvoliti da budemo prisutni, a kako stvari stoje uopće me ne bi iznenadilo da nam kažu kako ne možemo doći te da smo čak i nepoželjni, kao što smo nepoželjni na priključak autoputu. Uradili smo sve što smo mogli, od potpisivanja peticije, lobiranja i svega ostalog, no nije nam upalilo. Sumnjam da će nam i ovo sada upaliti, ali na nama je ostalo da se borimo do kraja - istaknuo je Mijić.







