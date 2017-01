Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je danas da će Srpska i ove godine tradicionalno obilježiti Dan Republike u Beogradu i da će to, najvjerovatnije, biti 28. februara, na dan kada je proglašen Ustav Republike Srpske.

Milorad Dodik / 24sata.info

On je dodao da će se tražiti najbolji momenat za organizaciju dana proslave.



"Za nas je od životne važnosti da imamo našu Republiku. Dan naše Republike je 9. januar i on neće biti mijenjan, a njima poručujem da nastave da pričaju šta hoćete", naglasio je Dodik.



On je naveo da je ta poruka veoma jasna. "Mi imamo Republiku, naša Republika je voljena. Možete da nam govorite svašta o referendumu, da nam uvodite sankcije, da govorite da to nije ustavno i legalno. To je vaš problem", rekao je Dodik novinarima u hotelu "Metropol" u Beogradu gdje prisustvuje srpsko-grčkom poslovnom forumu.



(SRNA)