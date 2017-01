U BiH nema saglasnosti u vezi sa revizijom tužbe protiv Srbije za agresiju i genocid, ona nema legitimitet BiH i nema nikakvih šansi da prođe, rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić.

Mladen Ivanić / 24sata.info

- BiH neće pokrenuti tu tužbu. Tužbu pokušavaju pokrenuti Bošnjaci, a ne BiH. Dva člana Predsjedništva su rekla da su protiv, a jedan pokazuje da je kao 'za'. Ta tužba nema legitimitet BiH i nema nikakvih šansi da prođe - izjavio je Ivanić danas u Mostaru nakon sastanka sa srpskim povratnicima.



On je podsjetio na pravila revizije, te dodao da se, da bi revizija bila prihvaćena, mora desiti neka nova činjenica ne starija od šest mjeseci.



- Šta je to novo što se desilo u zadnjih šest mjeseci. Nema apsolutno ništa. Јa mislim da je ovdje riječ o nedostatku hrabrosti da se kaže da ta tužba ne može uspjeti, a sa druge strane mogla bi proizvesti ogromne probleme i dalje podjele unutar BiH - rekao je Ivanić.



On je naglasio da je uvjeren da partije iz Saveza za promjene ozbiljno razmišljaju na način da u slučaju te tužbe ne vide smisao ostanka u institucijama Savjeta ministara BiH.



Na novinarsko pitanje da li je agentu BiH pred Međunarodnim sudom pravde Sakibu Softiću istekao mandat, Ivanić je rekao da se to, prema njegovom mišljenju, desilo samom presudom koja je donesena.



- Ne vjerujem da mandat ikome može biti 18 godina ma kolike god da su mu sposobnosti. Јa sam prošle godine Sudu u Hagu uputio pismo i rekao da nema osobe koja u ime BiH može to pokrenuti jer nema odluke BiH. Oni koji u ime BiH pokušavaju to jednostrano pokrenuti ruše BiH - poručio je Ivanić.



On je dodao da je u posljednje vrijeme bilo previše izazova koji su udarali na dostojanstvo srpskog naroda i Republike Srpske i upitao da li postoji iko više ko bi bio spreman da izdrži nove provokacije.



- Јa niti jednu inicijativu, niti jedan stav nisam iznio ili podnio koji bi rušili dignitet druga dva naroda. Očekujem to i od njih - poručio je Ivanić.



IVANIĆ DAO PUNU PODRŠKU SRBIMA U MOSTARU



Ivanić je danas dao punu podršku Srbima u Mostaru u svim njihovim zahtjevima, među kojima su pitanje konstitutivnosti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, izbori u Mostaru, ali i osporavanje trase auto-puta na jugu Mostara zbog koje Srbima prijeti iseljavanje.



Nakon sastanka sa predstavnicima Koordinacije srpskih organizacija i Udruženja Srba povratnika u Mostaru, Ivanić je izjavio novinarima da rješenje za ovaj grad ne može biti kompletno bez adekvatne pozicije Srba u Mostaru.



"Mostar ne može biti kompletan bez afirmacije Srba u ovom gradu i uporno sam na tome insistirao i insistiraću", rekao je Ivanić.



On je dodao da Srbi mogu pomoći da se od Mostara napravi "normalan" i stabilan grad.



"Došli smo do nekih rješenja za Mostar koja bi bila prihvatljiva Srbima i nadam se da ćemo uskoro biti u prilici da govorimo o Izbornom zakonu BiH i da će SDA i HDZ riješiti probleme u vezi sa izborom hrvatskog člana Predsjedništva i Doma naroda i nadam se da izbori u Mostaru neće biti žrtva nesuglasica", rekao je Ivanić.



On je napomenuo da je na današnjem sastanku razgovarano i o problemu nezaposlenosti Srba i mogućnosti da u tom smislu pomognu institucije BiH, kao i o problemima u vezi sa povratkom i obnovom imovine, te obećao angažman i u tom smislu.



"Ostaje moja obaveza da vršim politički pritisak na to da Srbi postanu konstitutivni u kantonima u kojima 16 godina nisu. Pokazaću daleko veći interes da i ova odluka bude provedena", naglasio je Ivanić.



On je rekao da će se uključiti u problematiku auto-puta Pet-ce kako bi se došlo do prihvatljivog rješenja.



"Argumenata ima i oni traže ozbiljan odgovor. U narednim danima pokušaću uticati koliko mogu", dodao je Ivanić.



On je zahvalio na priznanju koje mu je danas uručila Koordinacija Srba, a riječ je o povelji "Atanasije Šola" za nesebičnu podršku Srbima u Mostaru.



Predsjednik Koordinacije Srba u Mostaru Dušan Golo rekao je da je tokom današnjeg razgovora posebna pažnja posvećena neodržavanju izbora u Mostaru.



"Srbi su najzainteresovaniji za održavanje izbora, pošto ne možemo da utičemo na raspodjelu budžeta grada Mostara i dobijemo sredstva za svoje potrebe", naglasio je Golo.



Predsjednik Udruženja Srba povratnika Vujadin Berberović rekao je da se ovo udruženje, zajedno sa još 3.000 građana sa juga Mostara, bori protiv najnovije trase na jugu Mostara koja bi uništila južnu dolinu grada.



"Ako nova trasa prođe kuda su je zacrtali, mi Srbi povratnici moramo razmišljati o ponovnom odlasku nakon 19 godina. Mi smo u tu zemlju uložili puno, a bilo bi uništeno više od 80 odsto srpske zemlje. Nije ovo borba samo za Srbe, već za cijelu južnu dolinu Mostara", istakao je Berberović.



On je naglasio da u ovim zahtjevima nema nikakve politike, te napomenuo da je Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio amandman na nepostojeći prostorni plan.



(SRNA)