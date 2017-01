Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlučno je odbacio svaku mogućnost prekrajanja granica Srpske ili umanjenja njenih institucionalnih kapaciteta, naglasivši da sva njegova politička borba godinama unazad nije ništa drugo do očuvanje Republike Srpske i nadležnosti koje su joj dodijeljene Dejtonskim sporazumom.

Milorad Dodik / 24sata.info

Na pitanje Srne da prokomentariše izjavu potpredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda Јosipa Јerkovića kojom u kontekst federalizacije stavlja i mogućnost izmjena granica Srpske, Dodik je rekao da je to apsolutno neprihvatljivo i neizvodljivo i da, sudeći po dosadašnjim izjavama funkcionera HDZ-a, to predstavlja njegov lični stav.



Da li će Federacija BiH ući u proces federalizacije, naveo je Dodik, to je pitanje za Federaciju i političare koji tamo imaju političku odgovornost.



"Zabrinjavajuće je da one političke partije iz Republike Srpske koje su se svom snagom obrušile na Јerkovićev očigledno lični stav, prešućuju daleko teže izjave i postupke /bošnjačkog člana Predsjedništva BiH/ Bakira Izetbegovića, čija neskrivena politička platforma je urušavanje, a potom i gašenje Republike Srpske", ocijenio je Dodik.



Јerković je juče rekao da se nada da bi se, nakon unutrašnjeg preuređenje BiH, u okviru hrvatske federalne jedinice mogao naći veći dio Posavine i dijelovi Republike Srpske.

(Srna)