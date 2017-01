Politikantski pokušaj SDP-a da pozove SDA na izbor „između HDZ BiH ili države BiH“ sračunat je na jeftino prikupljanje političkih poena putem kontinuiranog obmanjivanja javnosti.

Arhiv / 24sata.info

Upravo je SDP u velikoj mjeri, svojim isključivim i rigidnim ponašanjem u procesu implementacije izbornih rezultata 2010. godine, doveo do slabljenja alternativnih političkih snaga kod bosanskohercegovačkih Hrvata, i do oživljavanja i snaženja apetita HDZ-a za stvaranje trećeg entiteta - navodi se u saopćenju za javnost SDA.



Iz ove stranke poručuju kako je "u najtežem razdoblju naše države, SDA 1992.godine za vrijeme agresije na BiH jasno pokazala šta je izabrala - dok je SDP tada zamrznuo svoje političko djelovanje."



-S obzirom na to bilo bi dobro da SDP odabere – da li će zajedno s SDA biti dio probosanskog patriotskog bloka, ili će nastaviti zbog politikantskih interesa obmanjivati javnost - saopćeno je iz SDA.

(fena)