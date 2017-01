Stavovi Dragana Čovića i Bože Ljubića izneseni na sjednici Hrvatskog narodnog Sabora politika su prošlosti koja je suđena i presuđena pred Tribunalom u Hagu.

Nermin Nikšić / 24sata.info

Nikakve daljnje etničke podjele u BiH nisu prihvatljive. Ovakva politika najviše štete nanosi Hrvatima za koje se Čović i Ljubić tobože bore.



Svaki djelić ove zemlje pripada Hrvatima, jednako kao što pripada Bošnjacima, Srbima i svim drugim građanima.



Svako dijeljenje BiH zločin je prema svim njenim građanima.



Pozivamo SDA da se jasno odredi prema politici svog koalicionog partnera jer HDZ i Čović su jaki onoliko koliko im to dozvole SDA i Izetbegović, a oni su im do sada dozvolili više nego su Čović i HDZ mogli sanjati.



Vrijeme je da SDA definitivno izabere ili HDZ ili BIH. Do sada su uvijek birali HDZ.



Isprazna saopštenja SDA u kojima se glumi neslaganje sa HDZ i Čovićem gube svaki smisao kada ta ista SDA ispunjava svaku želju ove politike.



Treba li podsjećati kako je SDA, primjerice, dozvolila da se rukovodstvo Aluminija ponovo “etnički očisti” od Bošnjaka 2015.godine čime je započet niz ustupaka kojim se treći HDZ entitet pravi u praksi, navodi se u saopćenju SDP-a.



(24sata.info)