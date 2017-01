Hrvatski član Predsjedništva BiH te predsjednik HNS-a i HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je kako je najveći prioritet za Hrvate u BiH da se do kraja ove godine riješi pitanje institucionalne pozicije hrvatskog naroda.

Dragan Čović / AA

- Naša je želja da do kraja ove, 2017. godine u cijelosti završimo pitanje institucionalne pozicije hrvatskog naroda u BiH. Prolongiranja tog čina, odnosno zahtjeva više nema – poručio je Čović na današnjem zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora BiH u Mostaru, podnoseći izvještaj o radu te krovne institucije hrvatskog naroda u BiH u protekle dvije godine.



- Ne može se doći u situaciju da se i uoči izbora 2018. godine razmišlja o tome da netko u ime Hrvata bira njihove predstavnike u Predsjedništvo BiH i domove naroda – istaknuo je Čović, ustvrdivši kako hrvatski narod nije institucionalno jednakopravan s druga dva naroda u BiH.



Čović je sudionike 7. zasjedanja HNS-a BiH upoznao s informacijom kako su pri završetku pregovori o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, i to na način da se izmijeni način izbora članova Predsjedništva BiH, te način izbora predstavnika u Dom naroda u Federaciji BiH.



- To je nešto što je za nas prioritet svih prioriteta, imperativ koji smo ponudili našim partnerima i vrlo jasno vezali za sve druge aktivnosti, koje partnerski želimo graditi kada je u pitanju stabilnost BiH - poručio je Čović.



On je u svom obraćanju kazao kako se, pored pitanja provođenja odluke Europskog suda u Strasbourgu u predmetu 'Sejdić-Finci', trebaju riješiti i presude Ustavnog suda BiH u vezi s odredbama Izbornog zakona BiH koje se odnose na izbor izaslanika u Dom naroda Federacije BiH, te o promjeni Izbornog zakona BiH u djelu kojem se regulira način izbora vijećnika u Gradsko vijeće Mostara.



- Te izmjene i dopune smo predočili predstavnicima političkih stranaka iz Federacije BiH, ovog tjedna počeli smo razgovore s predstavnicima stranaka u RS-u, a idućeg ćemo tjedna te procese završiti - kazao je Čović.



U izvještaju o radu Čović je naglasio kako su Hrvati politički preživjeli zahvaljujući tome što su se organizirali kroz HNS BiH, te je pozvao sve na jedinstvo i “zbijanje redova” kako bi se u ovoj godini ostvarili prioriteti.



Naglasio je da BiH do kraja maja ove godine treba završiti izradu Upitnika Europske unije kako bi do kraja godine BiH dobila status kandidata za članstvo te aktivaciju MAP-a, odnosno Akcijskog plana za članstvo BiH u NATO.



– Sve to moramo završiti u ovoj godini kako bi se onda posvetili ekonomskim, socijalnim i životnim pitanja ljudi u BiH – kazao je Čović, osvrnuvši se u svome izvještaju i na potrebu zaštite karaktera i digniteta Domovinskog rata i hrvatskih branitelja.



– Osuđujemo svaki zločin koji je počinjen i svi koji su odgovorni za zločine moraju odgovarati, no apsolutno je neprihvatljiva karakterizacija Domovinskog rata kao “udruženog zločinačkog poduhvata” koja se želi nametnuti - kazao je Čović.



Upozorio je i na opasnost od zlouporabe agenata Predsjedništva BiH pri Haškom sudu za pokretanje novih procesa te nastojanja da se u ovoj i sljedećoj godini kroz presude Haškog suda i revizije tih presuda “redefiniraju odnosi sa susjedima”.

(fena)