Hrvatski član Predsjedništva BiH i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je danas kako je krajnje vrijeme za reorganizaciju BiH jer je, kako je kazao, sadašnji ustroj očigledna prepreka u svakodnevnom životu.

Arhiv / 24sata.info

- Ja mislim kako je krajnje vrijeme da se taj proces (reorganizacije) završi, da se stalno ne držimo taocima loše organizacije koja ne može odgovoriti našim nastojanjima, prije svega kada je riječ o euroatlantskim integracijama – izjavio je Čović uoči početka 7. zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora BiH u Mostaru, odgovarajući na novinarski upit kako komentira negativne reakcije pojedinih bh. političara na nedavnu izjavu hrvatskog europarlamentarca Tonina Picule o tome da BiH treba preurediti po načelima federalizacije.



- Picula je samo jedan od onih koji u zadnje dvije godine govore vrlo jasno o potrebi federalizacije BiH u smislu racionalne organizacije naše domovine i ostvarenja apsolutne jednakopravnosti, i tri konstitutivna naroda, i svih građana u BiH. To je ono što i mi pričamo - kazao je Čović, dodavši kako u BiH i danas postoji određeni oblik federalizma.



- Pa ne znam zašto bi nekome smetala naznaka federalizma u BiH kada on i danas živi u ovoj zemlji na neki način– zapitao se hrvatski član Predsjedništva BiH.



Na novinarski upit što misli o reakciji predsjedatelja Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića koji je nakon jučerašnjeg sastanka s izvjestiteljem Europskog parlamenta BiH Cristianom Dan Predom kazao kako nema govora ni o kakvim procesima centralizacije, unitarizacije ili federalizma, Čović je odgovorio kako „svatko može od nas govoriti u ime svoje BiH s pozicije koju obnaša, ali je jasno da ne govori sadržajno u ime BiH“



- Bilo koji stav koji izlazi iz BiH mora imati uravnotežen konsenzus svih strana koji su se dužni dogovoriti oko takvog stava – istaknuo je Čović.



Dodao je kako je potrebno mnogo manje temperamenta i naboja koji se sad u javnosti pokazuje, jer je, kako je kazao, evidentno da je stiglo vrijeme da se "ti problemi riješe".



- Više ne možemo ove stvari sklanjati pod stol. Nakon više od 20 godina od Daytona došlo je vrijeme da racionaliziramo odnose u BiH, ali istodobno zaštitimo BiH od bilo kakvih podjela – poručio je hrvatski član Predsjedništva BiH i predsjednik HDZ-a BiH.



Predsjednik Glavnog vijeća HNS-a BiH Božo Ljubić istaknuo je kako je federalizacija trajni cilj HNS-a BiH te smatra da je to budućnost BiH ako želi postati samoodrživa.



- Ono što je sigurno naš trajni cilj ... jeste administrativno teritorijalna reorganizacija koja će, naravno, uključivati i federalnu jedinicu s hrvatskom većinom. To je naš trajni cilj od kojega ne odustajemo – poručio je Ljubić.

(FENA)