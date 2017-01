Poruke s današnjeg zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora BiH u Mostaru bit će poruke snage i jedinstva hrvatskog naroda, ali i pružene ruke za europsku BiH i to našim partnerima s kojima želimo graditi vlast – izjavio je hrvatski član Predsjedništva BiH i predsjednik HNS-a BiH Dragan Čović uoči početka zasjedanja Sabora.

Dodao je kako će na zasjedanju definirati odnos prema deklaraciji Sabora koja je usvojena na zasjedanju prije dvije godine te će se vrlo jasno naznačiti dinamika oko mnogih pitanja, prvenstveno oko institucionalne ravnopravnosti Hrvata u BiH, europskog puta BiH, NATO saveza, te oko ekonomske i socijalne stabilnosti.



- Pokušat ćemo i vrlo jasno progovoriti u vezi s pitanjima branitelja, kako zaštititi njihovo dostojanstvo te kako zaštititi vrijednosti Domovinskog rata – kazao je Čović u izjavi za novinare.



Predsjednik Glavnog vijeća HNS-a BiH Božo Ljubić dodao je kako je današnje zasjedanje prilika da se napravi inventura zadnje deklaracije HNS-a BiH, koja je i dalje aktualna.



- Ovo je prilika da napravimo inventuru ostvarenja ciljeva iz te deklaracije i da još jednom reafirmiramo HNS u ono što on jeste, a to je da je nositelj hrvatske neteritorijalne autonomije u BiH sve dok je ovaj ustavni i administrativni ustroj na snazi – kazao je Ljubić.



Na 7. zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora BiH će se, sukladno izbornim rezultatima s proteklih lokalnih izbora, mijenjati i struktura Predsjedništva i Glavnog vijeća HNS-a.



Sabor je izvještajnog karaktera i u njegovu radu sudjeluje oko 500 izabranih dužnosnika izvršne i zakonodavne vlasti Hrvata u BiH.



Nakon zasjedanja Sabora, planirano je da se održi zajednička sjednica članova Predsjedništva HNS-a i članova Glavnog vijeća HNS-a vezana za daljni rad i djelovanje krovne institucije Hrvata u BiH.



Hrvatski narodni sabor BiH je političko predstavničko tijelo bh. Hrvata, kojeg čine hrvatski vijećnici i zastupnici izabrani u općinska vijeća, županijske skupštine, skupštine dvaju entiteta: Federacije BiH i Republike Srpske, te u Parlamentarnu skupštinu BiH.



Do sada je održano šest zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora (HNS-a), od čega su tri održana u razdoblju 2000./2001. (utemeljenje u Novom Travniku i nakon toga sabori u Tuzli i Mostaru), a tri su održana iza Općih izbora 2010. (2011., 2013., i 2015. – sva tri u Mostaru).

