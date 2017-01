Mi smo napravili koaliciju, sva premijerska mjesta je dobila SDA, mi smo dobili nekoliko mjesta ministara na nivou Federacije i kantona. Nigdje SBB nije glasao suprotno SDA, čak nemate izjave naših funkcionera protiv SDA i ja ne vidim da ta koalicija ima problem, kako Bakir Izetbegović pokušava da tvrdi da smo mi nelojalan koalicioni partner.

Fahrudin Radončić / 24sata.info

Izetbegoviću treba još jedan, pošto ih ima previše, politički sukob i uvlači SBB da se posvađa sa SDA. Ja vam javno kažem da mi nećemo upasti u tu zamku. Nema svađe SDA-SBB. Ima svađe Radončić-Izetbegović. Ja nisam ušao u koaliciju da lažem narod, to je problem, zašto bih ja lagao narod. Što meni treba u životu da dobijem od vlasti da bih ja bio dio kolektivnog laganja građana. Neko je građanima rekao da smo zaposlili 30.000 ljudi, pa to je planetarna laž. To bi bilo 300 fabrika da mi u BiH imamo sa 100 zaposlenih, pokažite mi ih pet.



Znate što se dogodilo, 30.000 ljudi je pobrisano s biroa rada, jer je neki saradnik neke novinske kuće, televizija ili bilo koje firme koji dobije 208 maraka mjesečno skinut sa biroa rada i tretira se kao zaposlen. Mene neko tjera da ja zamolim tih 30.000 ljudi da dođu na „kraljicu trotoara“ i da kažu: „Evo, mi smo zaposleni“. U takvim prevarama građana neću učestvovati.



Imamo Federaciju koja je u lošem stanju, imamo ogroman pad stranih investicija, imamo to da smo prva zemlja po korupciji i najnovije statistike to pokazuju. Imamo ogromnu nezaposlenost, svaki šesti, sedmi stanovnik ide na spavanje gladan. Ja ću to stalno ponavljati, i uvijek ću ponavljati, znam da ih to nervira i neka ih nervira i sada je problem koalicije što Radončić govori istinu. Ako je to cijena koalicije, neka Bakir Izetbegović nađe novog koalicionog partnera", kazao je Fahrudin Radončić.



