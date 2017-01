Posjeta delegacije Stranke demokratske akcije (SDA) Srednjebosanskom kantonu (SBK), koju je predvodio član Predsjedništva BiH i predsjednik SDA Bakir Izetbegović, završila je sinoć tribinom u Kulturnom centru princeze Dževhere u Bugojnu.

Na tribini je bilo govora o trenutnoj političkoj situaciji u BiH, aktuelnim reformama, evropskom putu BiH, saradnji s državama u regionu i budućnosti zemlje.



- Nezaposlenost, odlazak mladih, male plaće i penzije. Isti su problemi u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Kosovu. Nama je najteže, jer imamo Dejtonski sporazum s hiljadu kočnica, kantone, odnose Hrvata i Bošnjaka, neke lijeve stranke - kazao je Izetbegović na tribini.



Uz to, dodao je, Bosna i Hercegovina nosi teret "ranjene nacije", koji znatno utječe na njen razvoj i život svih građana.



- Svaki deseti čovjek je teško ranjen ili poginuo, a mi se brinemo o šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima, zaslužnim borcima, zlatnim ljiljanima. Sve su to tereti Federacije BiH u kojoj je, ipak, bolje nego u ostalim zemljama - naglasio je.



Izetbegović je kazao, između ostalog, da je uspjeh SDA na prošlim izborima učvrstio određene pozicije te stranke „što je od velikog značaja za vrijeme koje dolazi“.



On je govorio i o trenutnoj saradnji s koalicionim partnerima u vlasti, odnosima dvaju entiteta, podršci BiH na putu u EU i NATO, dešavanjima u svijetu i situaciji na Bliskom istoku.



Govoreći o prioritetima u radu Vijeća ministara BiH, predsjedavajući Vijeća Denis Zvizdić je naglasio kako je u realizaciji svih zacrtanih ciljeva napravljen "vrlo ozbiljan napredak“.



- Fokusirali smo se na evropske integracije BiH, stavljanje naših prirodnih i ljudskih potencijala u funkciju ekonomskog razvoja BiH, jačanje vladavine prava radi pravne sigurnosti domaćih i stranih investitora i podizanje pravde i pravičnosti u djelovanju, prije svega, javne uprave, te jačanje i dalji razvoj regionalne saradnje - naglasio je.



Nakon osam godina blokada i zastoja Bosna i Hercegovina se, istaknuo je, uspjela vratiti na put evropskih integracija i dokazati, mnogima koji su u to sumnjali, da to nije bila „nemoguća misija“.



- Stupio je na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, imamo dva pozitivna izvještaja o evropskom putu BiH, prihvaćena je naša aplikacija, i očekujemo da ćemo do sredine ove godine ispuniti upitnik koji smo dobili - rekao je Zvizdić.



Onog momenta kada BiH dobije kandidatski status što bi se moglo desiti krajem ove ili u prvoj polovini iduće godine počet će, zaključio je Zvizdić, jedno novo poglavlje za BiH i proces koji „ko god da bude kasnije na vlasti, neće moći zaustaviti niti blokirati“.



Federalni premijer Fadil Novalić govorio je o reformama istakavši kako one „dobro zvuče, ali se teško provode“.



- Svjesni smo mogućih posljedica, ali i rezultata koje smo postigli za ovih 19-20 mjeseci. Kroz strukturne mjere, zaposlili smo 27.000 ljudi. Imamo veće prihode, koji su nam potrebni da bismo držali društvo u socijalnoj ravnoteži - naveo je Novalić.



Ne postoji, zaključio je, bolja socijalna politika od ekonomskog rasta i zapošljavanja, i ispravniji put za BiH.



- Mi ćemo na tom kursu ostati, jer su reforme potrebne nama, i generacijama koje će doći iza nas. Svi vitalni ekonomski parametri su u porastu, a to je dobar znak - poručio je.



Potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović ukazala je na značaj posjete visokih dužnosnika SBK-u „u vremenu stalnih tenzija i pokušaja da se zaustave pozitivni procesi i evropski put BiH“.



Uime domaćina, prisutnima na tribili obratili su se i premijer SBK-a Tahir Lendo i predsjednik KO SDA SBK-a Asim Mekić.

