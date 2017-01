Bosna i Hercegovina ima pravo završiti svoje procese i tražiti pravdu u odnosu na susjedne zemlje, izjavio je danas član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović u Travniku.

Bakir Izetbegović / 24sata.info

Po njegovim riječima, bespotrebno se diže tenzija kada je riječ o mogućoj reviziji postupka koji se vodio pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu, po tužbi BiH protiv Srbije za genocid.



- Bitno je to da li imamo čovjeka s tzv. legitimacijom, koji može predati zahtjev za reviziju i zastupati BiH. Mislim da ga imamo, a to je Sakib Softić koji je akreditiran i koji je vodio i prvi proces. Neki se s tim ne slažu, ali o tome neće odlučivati vlasti BiH, nego se radi o procesu koji treba biti završen pred sudom. Mislim da se bespotrebno dižu tenzije jer se ne radi ni o nekakvoj novoj tužbi, nego o završetku procesa i Softić ima pravo i obvezu da taj proces i završi - kazao je Izetbegović novinarima.



Kako je rekao, postavlja se i pitanje ima li novih elemenata bitnih za taj postupak.



- Dužni smo u roku od deset godina ponuditi novi argument koji baca potpuno novu sliku na sam slučaj. Mislim da Softić ima i tu rješenje, da u kumulaciji novih elemenata eventualno može ići u sami meritum. Međutim, tu se opet radio odluci Suda, koji će to prihvatiti ili ne. Na kraju krajeva, radi se o nečemu što je urađeno prije više od 20 godina i za što je kriv jedan režim koji je osuđen i čiji je predsjednik bio pred Haškim tribunalom, kao i nositelji čitavog tog zločinačkog poduhvata - dodao je Izetbegović.



Bošnjački član Predsjedništva BiH smatra kako se cijela priča o reviziji postupka bez potrebe prebacuje na politiku te se stavlja kao teret na pojedine bošnjačke predstavnike.



- Naravno, ja ću do kraja stajati uz svoj narod, kao i uz to da se ne može trgovati i praviti kompromise na tako bolnim stvarima kao što su genocid. Ne možemo skloniti kosti pod ćilim da bismo napravili privremene političke ustupke i kompromise - kazao je Izetbegović.



Međunarodni sud pravde je 2007. godine presudio da Srbija nije kriva za sudjelovanje, suučesništvo ili pomaganje u genocidu u BiH, a rok za eventualno pokretanje postupka revizije istječe u veljači ove godine.



(FENA)