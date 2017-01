Šef predstavništva Republike Srpske u SAD, Obrad Kesić, kompromitovanog američkog političkog komentatora Coreyja Lewandovskog predstavlja kao menadžera kampanje novog predsednika SAD Donalda Trumpa, iako ga je Trump otpustio odmah na početku svoje kampanje i strogo mu zabranio da prilazi njegovoj porodici.

Kako otkriva beogradski list Kurir, Lewandovski se lažno predstavljao i izazvao incident na inauguraciji Trumpa u Washingtonu. Naime, on je pokušao da prisustvuje zabavi u Kapitolu poslije Trumpove inauguracije, predstavivši se lažno kao njegov "menadžer kampanje", ali ga je policija na vrijeme razotkrila. Međutim, kada nije uspio da ih prevari, on je pokušao da silom prođe policijsko obezbjeđenje.



"Recite nekome da mi donese ulaznicu, bukvalno stojim ovdje i vidim ostale članove Trumpovog kabineta", vikao je Lewandovski nekome preko telefona, bezočno lažući da ima pozivnicu.



Na pitanje policije da li je član kabineta predsjednika Trumpa, on je, ne trepnuvši, slagao da je ni manje ni više nego "Trumpov menadžer kampanje".



List navodi da Corey Levandovski na sve moguće načine pokušava da svijet prevari da je Trumpov savjetnik.



On je nekadašnji komentator CNN-a i radio je kao pomoćnik izborne kampanje Donalda Trumpa od januara 2015. do juna 2016 godine, kada je izbačen iz štaba i zabranjen mu pristup i Trumpu i njegovoj porodici.



Beogradski list podsjeća i na incident koji je izazvao zgražavanje svjetske javnosti. Lewandovski je, naime, na Trumpovoj konferenciji za štampu u golf klubu u Palm Biču u martu 2016. godine tako jako zgrabio novinarku medijske kuće "Breitbart" Mishel Fields da joj je ostavio modrice na ruci. On je odmah uhapšen i potom pušten, ali sa pozivom na sud.



