Predsjednici SNSD-a i HDZ-a BiH Milorad Dodik i Dragan Čović protiv su ponovog pokretanja tužbe BiH protiv Srbije za genicid.

Foto: AA

To bi, ocijenio je Čović, napravilo kolaps u funkcioniranju vlasti BiH.



-Ne trebaju nam nove aktivnosti kada su u pitanju agenti BiH, odnos prema proteklom ratu ili revizija tužbe ili kako god to neko misli nazvati - kazao je Čović nakon sastanka u Banjoj Luci s predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom.



I Dodik je dodao da je neprihvatljivo da se obnavlja tužba BiH protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde te da takve inicijative traba odbaciti.



-Ukoliko je to unilateralna aktivnost bošnjačke strane, onda to znači zloupotrebu institucija i procedura - smatra Dodik.

(FENA)