Politički analitičar Srećko Latal istakao je u razgovoru za Vijesti.ba da je susret predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića i premijera Srbije Aleksandra Vučića u Beogradu pozitivan pomak. Nadam se da predizborna dešavanja i predizborne kampanje, koje na Balkanu rano počinju i dugo traju, neće to pokvariti, već da će ovaj pozitivni korak slijediti jedni, drugi i treći, poručio je Latal.

VIJESTI.BA: Kako komentarišete posljednji sastanak predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića i premijera Srbije Aleksandra Vučića u Beogradu? U trenutku loših regionalnih odnosa, oni su uputili poruke mira i izrazili opredijeljenost za stabilnost i saradnju, a dogovoren je i niz konkretnih projekata. Je li ovo primjer koji treba da slijedi cijeli region?



LATAL: Sastanak Zvizdića i Vučića pozitivan je pomak, jer bolja regionalna saradnja jedini je način da ne samo BiH nego i sve ostale balkanske države krenu putem stabilizacije i popravljanja političke, ekonomske i socijalne situacije. Treba ostati na tom putu i dalje. Nadam se da predizborna dešavanja i predizborne kampanje, koje na Balkanu rano počinju i dugo traju, neće to pokvariti, već da će ovaj pozitivni korak slijediti jedni, drugi i treći.



VIJESTI.BA: Za naredni mjesec najavljena je posjeta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Sarajevu, oko čega se vodi polemika u javnosti, posebno nakon što je Nikolić prisustvovao obilježabanju 9. januara u Banjaluci. Šta možemo očekivati od ove posjete, ukoliko do nje dođe?



LATAL: Vječiti problem političara na Balkanu leži u činjenici da jako puno očekuju, a vrlo malo daju. U takvoj situaciji i gosti se dočekuju sa velikim očekivanjima, postavljaju se uslovi kako bi se oni trebali ponašati, šta bi trebali donijeti, šta bi trebali reći i slično.



Ne znam da li će Nikolić doći u Sarajevo, prije svega, zbgo predizborne kampanje u Srbiji i priprema za predsjedničke izbore. No, mislim da je krajnje vrijeme da u BiH počnemo goste dočekivati sa malo više pažnje, bez obzira na to da li nam se ti gosti sviđali ili ne. U BiH, kao i na Balkanu, gostoprimstvo je bilo dio naše tradicije. Mislim da bismo se upravo takve tradicije trebali prisjetiti.



VIJESTI.BA: Vučić je u Beogradu primio delegaciju Vijeća ministara BiH, na čelu sa predsjedavajućim Zvizdićem. No, nemoguće je ne primijetiti da se predsjednik RS Milorad Dodik nije zvanično sastao ni sa jednim srbijanskim zvaničnikom nakon što su mu SAD izrekle sankcije.



LATAL: Od referenduma u RS postoje informacije o tome da u odnosima Dodika i Vučića ne cvjetaju ruže. Dodik nije prihvatio Vučićevu preporuku u vezi sa održavanjem referenduma. Mislim da je ovo dodatni način na koji Vučić i vlast u Srbiji podržavaju BiH, bez obzira na to da li to rade iz svojih ličnih razloga ili za dobrobit BiH. Dakle, mislim da se na ovaj način Dodiku stavlja do znanja da je jedini pozitivan put naprijed, kako za njega, tako i za oba entiteta i državu BiH, te zemlje regiona, moguć kroz kulturnije i bolje političko ponašanje, uzajamno razumijevanje i saradnju.



VIJESTI.BA: Očekujete li da se američkim sankcijama pridruže i zemlje članice EU?



LATAL: Trudim se da što manje očekujem, jer u principu, mi kada nešto očekujemo, na kraju uvijek budemo razočarani, budući da manje-više očekujemo drugačije od onoga što se desi. Što se tiče samih sankcija prema Dodiku, mislim da su one prvi ozbiljan korak koji je Amerika napravila u proteklih nekoliko godina.



Smatram takođe da su sankcije stavile i Milorada Dodika i RS i BiH u težak položaj. Bez obzira što su sankcije izrečene samo Dodiku i što on vjerovatno nema novčana sredstva u američkim bankama, takve liste uvijek utiču na investitore i kreditore. Sankcije su jedna od najozbiljnijih poruka koje je međunarodna zajednica poslala Dodiku u posljednje vrijeme da se konačno treba drugačije ponašati. Nadam se da će on tu poruku čuti.



Da li će se Evropa pridružiti tim sankcijama, ne znam. Znam da se o toj temi vode debate u Berlinu i u evropskim institucijama. Mislim da će njihova odluka zavisiti od daljeg ponašanja Dodika. Sankcije se donose kroz procese koji traju duže vrijeme, tako da smatram da će Dodik svojim ponašanjem biti u stanju da ili preduprijedi sankcije ili da dovede do njih.



VIJESTI.BA: Kako tumačite boravak premijerke RS Željke Cvijanović u Vašingtonu povodom inauguracije američkog predsjednika Donalda Trampa?



LATAL: U današnje vrijeme sasvim je normalna stvar da administrativne jedinice, čak i niže od država, lobiraju za svoje interese, te da imaju svoja predstavništva u raznim državama od strateškog interesa. Prema mom mišljenju, normalno je to što je premijerka RS otišla u Vašingtonu. Ja bih samo postavio pitanje zašto nisu otišli državni i entitetski premijer. Da li bilo neke koristi od posjete Vašingtonu, najbolje zna premijerka Cvijanović. Uostalom, to će RS ocijeniti. U svakom slučaju, potrebno je zastupati svoje interese i lobirati za njih. Dakle, to je prema mom mišljenju, sasvim normalna stvar.



Razgovarala: Nevena Ćosić





