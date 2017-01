Mostarski Gradski odbor SDP-a BiH oglasio je saopćenjem za javnost u kojem se navodi kako se jučer "desio još jedan napad na narod u režiji SDA, HDZ-a i SBB-a" te ističe kako je Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio predloženu trasu autoputa iako su građani masovno potpisali peticiju i na javnoj raspravi jasno stavili do znanja da ne žele tu trasu koja je predložena.

SDP BIH / 24sata.info

Na taj način su, navode iz SDP-a, pomenute stranke po ko zna koji put pokazale da ih ne zanima šta misle građani i da je narod važan samo na dan izbora i nikada više.



"Ne zanima ih ni to što se predloženom trasom ugrožavaju rijeke Buna i Bunica, niti ih zanima to što se ugrožavaju kuće povratnika, poljoprivredno zemljište i egzistencija velikog broja ljudi", navodi se u saopćenju.



Iz SDP-a ističu kako još ostaje nada da prijedlog neće dobiti neophodnu većinu u Domu naroda Parlamenta Federacije BIH i da će makar jednom preovladati glas građana, a ne glas čistog stranačkog interesa koji ne mari ni za ljude, ni za zemlju, ni za suživot.



"SDP BIH će glasati protiv trase i na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, kao što je to glasao i na sjednici Predstavničkog doma, u kapacitetu kojim raspolažemo i borićemo se za usvajanje one trase koja ide obodom Podveležja, a za koju su i građani dali svoju saglasnost", navodi se u saopćenju.



(fena)