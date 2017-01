Članstvo u EU je nemoguće bez promjena Izbornog zakona i zbog presuda sudova i zbog diskriminacije koju taj zakon proizvodi. Očekujem i volio bih da se promjene dogode čim prije i svakako je za to pogodna ova 2017. Ne vidim razlog zašto je problem da Izborni zakon odražava ustave i izbornu volju vlasnika ove države, a to su konstitutivni narodi (na zadnjem popisu takvih je 97%) i ostalih, izjavio je predsjednik Kluba zastupnika HDZ BiH i član Predsjedništva ove stranke u Zastupničkom domu Parlamenta BiH Nikola Lovrinović, prenosi HMS.

Nikola Lovrinović / 24sata.info

Govoreći o riješavanju hrvatsko-bošnjačkih odnosa u F BiH Lovrinović je u intervju za Dnevnik.ba kazao kako je krajnje vrijeme da HDZ i SDA “raščiste te odnose onako kako jedino može, a to je uvažavanje i ravnopravnost u donošenju odluka bitnih za državu”.



- Bilo je pokušaja da se do toga dođe metodom postupnosti ali nas je uvijek nešto prekidalo. Ako kažem da je velika i najveća odgovornost na kolegama iz SDA vjerojatno ću za uzvrat dobiti stereotipe o nacionalizmu, podjelama, prevelikim zahtjevima i sl. SDA, da ne kažem predstavnici Bošnjaka, konačno moraju shvatiti da se vlast mora djeliti s dugima u punom smislu te riječi i da svojim ispraznim zalaganjima za očuvanje države sve to manje uspijevaju. Moraju shvatiti da velika većina Hrvata itekako želi ovu domovinu i želi sudjelovati u njezinoj izgradnji ali ne želi da netko vrijeđa njihovu inteligenciju, kazao je Lovrinović.



On smatra kako se ništa bez volje bošnjačkog naroda u Bih ne može dogoditi i neće, ali, dodaje, neće biti dobro ako se radi neslušajući volju i želju drugih i promatrajući drukčije stavove, gotovo uvijek, kao zahtjev za rušenje zajedničke države. - Euroatlantske integracije su šansa da do toga dođe i ja nekako gajim nadu da će to tako u konačnici i biti, kazao je Lovrinović.



Hrvatskim političkim strankama sarajevski mediji zamjeraju da nisu izrazili jasan stav o sankcijama Miloradu Dodiku. Istovremeno, dok se iz Sarajeva likuje zbog uvođenja sankcija Dodiku, stječe se dojam kako brojni sarajevski političari priželjkuju i uvođenje sankcija i hrvatskim političarima. upitan kako to komentira Lovrinović je odgovorio:



- To je već viđeno. To je znak ispraznosti i nemanja ideja i volje da se rješenje traži nego očekuju rješenje “silom”. Ne znam kako toliki lumen mozgova koji tu postoji ne može naći i očekivati nešto demokratskije i primjerenije načine rješavanja problema u tolikoj poplavi demokracije i ljudskih prava u našem glavnom gradu, izjavio je Lovrinović za Dnevnik.ba.







(24sata.info)