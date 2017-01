Sudeći prema stavu koji je "Avazu" predočen iz Ureda visokog predstavnika u BiH Valentina Inzka, zatvaranje OHR-a nije na vidiku.

Zgrada OHR-a / 24sata.info

Komentirajući pisanje medija iz RS-a da je, navodno, delegacija ovog entiteta u Vašingtonu u kontaktima s ljudima iz kabineta američkog predsjednika Donalda Trumpa predložila zatvaranje OHR-a, iz Inzkovog ureda rekli su "Avazu" da su uvjeti za takvo nešto poznati kao platforma"5+2".



- Koncipirani su na sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira (PIC) u februaru 2008. godine. Još su važeći i nepromijenjeni - kažu u OHR-u.



Kada je riječ o uvjetima, njih pet, a to su prihvatljiva raspodjela državne i vojne imovine, konačna odluka za Brčko, fiskalna održivost i zaživljavanje vladavine prava, u OHR-u napominju da je Inzko u svom posljednjem izvještaju Vijeću sigurnosti UN-a naveo da su vlasti napravile veoma limitiran progres za njihovo ispunjavanje.



Kada je riječ o dva cilja, to su potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SAA), što je BiH i učinila, te pozitivna procjena poštivanja Dejtonskog sporazuma.



- Prerano je ozbiljno razgovarati o dnevnom redu sljedeće sjednice Upravnog odbora PIC-a. Eventualne promjene u pozicioniranju OHR-a i međunarodne zajednice, a kako bi bolje odgovorili na potrebe BiH i njenih građana i građanki, česta su tema razgovora. Međutim, to ne treba shvatiti kao plan za zatvaranje OHR-a - rekli su u OHR-u.



