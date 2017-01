Ambasadorica SAD u BiH Maureen Cormack smatra da sankcije koje je bivša američka amdinistracija uvela predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku predstavljaju "podršku BiH na putu ka EU".

Arhiv / 24sata.info

Na pitanje novinara da li očekuje da će se EU pridružiti sankcijama, Cormack je danas u Foči rekla da to pitanje treba postaviti direktno EU.



"Što se tiče SAD, mi smo bili veoma jasni - ove sankcije se uvedene zato što se odnose na neke stvari koje mi smatramo veoma ključnim, a to je vladavina zakona i prijetnja secesijama. Sa druge strane, smatramo da su one podrška BiH na putu ka EU", kaže Cormack.



Ona je dodala da Amerika sebe vidi kao one koji, kako kaže, staju u odbranu Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je veoma važan za BiH.



Na pitanje da li očekuje da će je predsjednik SAD Donald Tramp povući sa mjesta ambasadora u BiH, Cormack je ponovila da je ona profesionalni diplomata i da je posvećena da ostane u BiH.



"Mi imamo dvije vrste ambasadora - dvije trećine su profesionalni, a jedna su politički imenovani i oni podnose ostavke kada se mijenja administracija. To je poznata tradicija u SAD. Pošto sam ja profesionalni diplomata, posvećena sam tome da ostanem u BiH, jer je ovo veoma zanimljivo i složeno mjesto", dodala je Cormack.

(SRNA)