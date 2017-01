Jučerašnji susret bosanskohercegovačke i srbijanske delegacije upriličen u Beogradu jedan je od rijetkih pozitivnih političkih događaja koji se dogodio u posljednje vrijeme u cijelom regionu, ocijenio je predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.

Kako je istaknuo u izjavi za Fenu takvo mišljenje temelji na činjenici da su ambijent i poruke koje su s tog susreta upućene bile i više nego pozitivne.



- Ovaj susret smatram značajnim dostignućem. Stoga predsjedavajućem Vijeća ministara Denisu Zvizdiću i premijeru Republike Srbije Aleksandru Vučiću u tom smislu odajem svako priznanje jer se, u obilju negativnih stvari, dogodilo nešto pozitivno - istakao je Ivanić.



Opredjeljenje o jačem povezivanju Beograda i Sarajeva, odnosno Bosne i Hercegovine i Republike Srbije za Ivanića je nešto što je pozitivna stvar za sve građane obiju zemalja.



Izrazio je nadu da će se takav pozitivni ambijent nastaviti te da će to biti početak promjene političkog ambijenta u regionu jer je region bio u takozvanom negativnom stanju zbog toga učesnici ovih razgovora zaslužuju sve pohvale.



Osvrnuo se i na za sutra najavljeni sastanak koalicionih partnera na državnom nivou kazavši da upravo i na tom sastanku treba razgovarati o promjeni sveukupnog političkog ambijenta.



- Sve ovo što se događalo u vezi s pokušajem ukidanja 9. januara kao Dana Republike Srpske nije dobro. To je BiH vratilo unazad - stav je predsjedavajućeg Predsjedništva BiH.



Smatra da ukoliko se nešto želi postići u ovom mandatu, na nivou bh. institucija treba biti postignut dogovor, umjesto prošlosti, o kojoj se različito misli, trebalo bi se okrenuti budućnosti.



- Ukoliko to ne bude postignuto na sastanku koalicionih partnera onda će naredne dvije godine biti izgubljene. Vrtjet ćemo se u kolu rasprava o stvarima o kojem nema saglasnoti, a od toga bi štetu mogli imati svi građani u BiH - zaključio je razgovoru za Fenu predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić.



Kako je ranije najavljeno sutrašnji sastanak je redovni susret koji se održava na nivou Vijeća ministara, članova Predsjedništva BiH i lidera političkih partija, a trebalo bi se razgovarati o svim aktuelnim pitanjima koja se tiču državnog nivoa vlasti u BiH.



