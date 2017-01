Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je BiH dramatično podijeljena bez mogućnosti da bude sastavljena.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je napomenuo da BiH nema šansu, jer živi na pritisku i prisili, te da sve lijepe riječi o BiH u regionu i svijetu nisu istinite.



On je istakao da je BiH iluzija, a da on kao političar i čovjek nije spreman da bude dio toga, te da nije spreman da politički i fizički život upotrijebi da bi se na kraju tog puta pokazalo da je to iluzija.



"Imam dovoljno u sebi spoznaje da znam da je to nemoguće da funkcioniše. Funkcionoše samo zato što postoji intervencionizam međunarodne zajednice. BiH pokušava da se održi na muslimanskom idealizmu koji promoviše jednu državu unitarističkog karaktera", rekao je Dodik za televiziju "Happy".



Dodik je rekao i da je sadašnji američki ambasador u BiH Maureen Cormack pokazala unitaristički, probošnjački i vidno antisrpski koncept.



O odnosima sa američkim diplomatama, Dodik je rekao da nikad nije bilo jednostavno i da su sastanci, hiljade koje je imao, uvijek bili mučni.



On je podsjetio da su Amerikanci prekinuli kontakt sa njim kada je odbio da u kontinuitetu uradi nekoliko stvari, te naveo reformu policije, odbijanje reforme ustava čime bi se izgubio značaj državotvornosti Republike Srpske, a da je ključno bilo to što je odbio da sruši crkvu u Potočarima što je od njega tražio bivši američki ambasador u BiH.



"Kad sam odbio i rekao da neću da srušim, oni su sutradan izašli sa saopštenjem u kome su naveli da je Milorad Dodik nekooperativan i da se sa njim ne može doći do nekih zajedničkih projekata i poslova", rekao je Dodik i dodao da mu ne predstavlja smetnju što se sa njim ne susreću kada dolaze u Banjaluku.



Predsjednik Republike Srpske rekao je da se uvijek kod Srba nađe određeni broj onih koji su spremni da budu podanici politike koja dolazi sa strane, te ocijenio da je najveća greška Srba kroz političku istoriju, i noviju istoriju, to što su strancima uvijek davali veći značaj nego što oni imaju.



"Mi nismo imali svoje politike, mi smo se dodvoravali politikama koje su došle sa strane u BiH i koje su nama predlagane kao dobre za našu budućnost, obećavali su nam čudo, a onda smo mi gubili konkretna prava i nikada ih više nismo mogli da vratimo", ocijenio je Dodik.



Predsjednik RS je istakao da se od početka zalagao za poštivanje slova Dejtonskog sporazuma, dok su se bošnjački političari zalagali za duh Dejtona, odnosno interpretirali taj sporazum onako kako njima odgovara.



On je napomenuo da BiH ima devet nadležnosti prema Dejtonskom sporazumu, u kojem se navodi da BiH pripadaju nadležnosti izričito date BiH, a sve ostalo što nije izričito dato BiH pripada entitetima. "I kad ja potegnem to pitanje, onda sam ja loš momak", rekao je predsjednik Republike Srpske.



Dodik je podsjetio da su Republici Srpskoj, intervencijom visokog predstavnika, otete 83 nadležnosti i koncentrisane na nivo BiH, te napomenuo da u Ustavu BiH piše da nadležnosti na nivou BiH mogu da se pribave samo na bazi sporazuma dva entiteta, ali da nijedna od tih otetih nadležnosti nije na taj način pribavljena.



On je naveo da je Savjet za sprovođenje mira jedno od tijela mimo Dejtonskog sporazuma i Ustava, a koje je odjednom postalo najvažnije tijelo u BiH, koje svakih šest mjeseci razmatra rad visokog predstavnika i daje mu podršku šta god da uradi.



Predsjednik Srpske kaže da su opšta načela Dejtonskog sporazuma potpisali SR jugoslavija, Hrvatska i "nekakva BiH koja je priznata 1992. godine kao Alijina, ali u momentu kada je potpisivan sporazum uopšte nije postojala".



"To se najbolje vidi u Aneksu dva Ustava BiH koji kaže da su subjekti sporazumijevanja dva entiteta, nigdje nema BiH. Međutim, velike sile koje su priznale BiH, da bi očuvale tu svoju grešku od prije četiri godine kada je potpisivan Dejtonski sporazum, oni su stavili da je potpisnik BiH", dodao je Dodik.



Dodik: Јasenovac - strašno mjesto stradanja i genocida nad Srbima



Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Јasenovac strašno mjesto stradanja i genocida nad Srbima i da nije obilježavan na nivou koji je potreban.



Dodik je podsjetio da je iz Kozarske Dubice prvi Srbin regrut otišao u vojsku tek 20 godina poslije završetka Drugog svjetskog rata, što znači da su svo stanovništvo pokupili i pobili.



On je istakao da je Јasenovac bio i dječiji logor, jedini takav koncentracioni logor u svijetu u savremenoj istoriji.



"Mislim da toga nije bilo nigdje nego samo u Јasenovcu", rekao je Dodik za televiziju "Happy".



On je podsjetio na priču da je sa Kozare i tog dijela Potkozarja, odakle je i on, u logor Јasenovac odvedeno više od 35.000 djece uzrasta do sedam godina, od kojih je značajan broj ubijen, a jedan broj dat porodicama, te su im promijenjena imena i vjera.

(SRNA)