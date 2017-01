Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je Banjaluka već ostvarila kontakte sa novom administracijom SAD i da očekuje dobru saradnju, istakavši da je američka strana već pokazala dobru volju.

Foto: 24sata.info

"Ti kontakti su bili vidljivi čak i u periodu kada sam dobio poziv za inauguraciju /američkog predsjednika Donalda Trumpa/, što je bio, čini mi se, osnovni razlog zašto se ubrzano krenulo u priču o sankcijama protiv mene. Očekujemo da ćemo sa novom američkom administracijom raditi bolje i da će biti mnogo više razumijevanja", istakao je Dodik za beogradsku Televiziju "Happy".



Predsjednik RS rekao je da su spekulacije pisanje sarajevskog "Dnevnog avaza" da će mu, nakon SAD, sankcije uvesti i njemačka Vlada zajedno sa partnerima iz EU.



"Iz Sarajeva ne možete ništa drugo da očekujete nego to da vam žele sve najgore. Tako da to može biti u sferi spekulacija", naveo je Dodik.



On je dodao da se u pisanju "Avaza" svih ovih dana moglo vidjeti koliko je mržnje i likovanja prema onome što je navodno preduzeto.



"Samo prije nekoliko godina, gotovo da nema političara u BiH, koji nije imao taj status. Ali, evo, oni u tome uživaju", ocijenio je Dodik.



Predsjednik RS izrazio je uvjerenje da Evropa neće niti ima razloga da mu uvede sankcije.



"Uvijek sam poštivao slovo Dejtonskog sporazuma i ako je iko to jasno govorio, to sam bio ja. A, Dejtonski sporazum su kršili upravo oni koji su htjeli da okrive mene za to", naglasio je Dodik.



On je naveo da je Dejtosnki sporazum odličan, ali da je problem u tome što je on degradiran i promijenje aktivnostima visokog predstavnika i zapadne administracije.



"Tako da, u tom pogledu, predstoji još dosta razgovora o tome da se shvatimo i razumijemo. Moja početna pozicija je slovo Dejtonskog sporazuma i izvorni Dejtonski sporazum", rekao je Dodik, podsjetivši da je Republika Srpska izgubila nadležnosti u pravosuđu, bezbjednosti, energetici, javnim nabavkama, upravljanju granicom, pitanju izbjeglica i statistici.

(RTRS)