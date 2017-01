Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić izjavio je danas da će bez ozbira na ishod predsjedničkih izbora u Srbiji nastaviti graditi međusobne odnose s Aleksandrom Vučićem.

Arhiv / 24sata.info

"Premijer Vučić je dominantni lider u Srbiji - onaj s kojim želimo kreirati te odnose", rekao je Zvizdić u odgovoru na pitanje televizije B92 u vezi s predstojećim izborima za predsjednika Srbije i budućom suradnjom dviju država, prenosi Tanjug.



On je ocijenio da je Vučić taj koji dobro razumije situaciju u regiji, kao i situaciju i odnose u BiH i dodao kako će s Vučićem nastaviti graditi odnose.



Zvizdić je istaknuo da jako cijeni djelovanje premijera Vučića, koji je, kako je kazao, kroz set političkih poruka pokazao odgovoran odnos prema BiH i događajima u toj zemlji.



"Nije na bilo koji način ugrozio suverenitet i teritorijalni integritet BiH i nije podržao procese poput referenduma za koje je unaprijed znao da su antidejtonski i mogu dovesti do problema", rekao je Zvizdić.



Predsjedavajući Vijeća ministara BiH ocijenio je Vučićevo djelovanje kao konstruktivno, dodajući da se zbog toga s Vladom Srbije mogu kreirati dobri odnosi, i to ne samo između Bošnjaka i Srba već uopće u regiji.



(FENA)