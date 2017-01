Šef Predstavništva Republike Srpske u Washingtonu Obrad Kesić izjavio je da su predstavnici RS na propratnim skupovima u vrijeme inauguracije ostvarili kontakte sa predstavnicima nove američke administracije i zatražili podršku za zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika Ujedinjenih nacija za BiH.

Valentin Inzko / 24sata.info

Kesić je za Sputnjik rekao da su u razgovorima s ljudima iz kabineta Donalda Trumpa stavili do znanja da su prioriteti RS da se u Vijeći sigurnosti UN donese nova rezolucija o BiH, kako bi se otvorio proces zatvaranja Kancelarije visokog predstavnika za BiH.



On je rekao i da je delegacija RS u tim razgovorima naišla na razumijevanje i spremnost za saradnju i da, navodno, očekuje prve zvanične kontakte s novom administracijom za sedam do 14 dana.



Prema njegovim riječima, RS je bila nezadovoljna potezima prethodne američke administracije, koja je činila sve kako bi urušavala i oštetila RS.



Visoki predstavnik UN za BiH Valentin Inzko izazvao je oštre kritike zvaničnika RS zbog izjave u kojoj je RS uporedio s NDH – prenosi Tanjug.



(Avaz)